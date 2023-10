Hace dos meses, el trabajador minero Miguel A.T. E. fue secuestrado luego de hacer un depósito bancario. Sus captores lo atacaron y le mutilaron su miembro viril y lo dejaron desangrado en un descampado en Sicaya.

El último domingo, nuevamente fue atacado por personas que lo tenían boca abajo, hasta que sus familiares acudieron a su rescate y también fueron golpeados.

“Está mal mi tío, lo han operado, déjalo”, gritaba su sobrina que corría, mientras un sujeto tenía contra el suelo. Lejos de liberarlo, golpearon a las mujeres.

El exminero declaró que nuevamente fue agredido y le cortaron la mano. En medio de lágrimas el sufrido hombre recordó que hace dos meses fue secuestrado en su trabajo y atacado por sujetos que no tuvieron compasión. “Nuevamente se repite mi calvario, mi caso ya lleva dos meses y no hay justicia, la policía y la fiscalía demoran demasiado. Me botan de mi casa, ni siquiera los hijos que eduqué me reciben, mi vida ya no es vida”, declaró implorando ayuda.

EL CASO.

El pasado 18 de agosto, Correo informó del caso. En aquel entonces, los secuestradores persiguieron a Miguel Antonio Taipe Enríquez ,que conocían sus movimientos, sabían que viajaría de Arequipa a Huancayo y lo siguieron. Cuando la víctima llegó a Ica, se percató que un auto rojo lo seguía, los ocupantes se ganaron su confianza para que aborde el carro rojo y él perdió el conocimiento al pasar por Huancavelica. Cuando despertó en Sicaya, estaba sangrando y lo trasladaron al hospital EsSalud.

En el nosocomio los galenos confirmaron que al varón le mutilaron el miembro viril. De las investigaciones se conoce que los atacantes dijeron a su víctima: “para que no vuelvas a hacer daño a las mujeres”, luego escaparon en el mismo vehículo.