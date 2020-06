Huancayo: Incubadoras con ventiladores mecánicos para neonatos al tope y oxígeno solo aguantaría 2 meses más

Escrito por Carmen Ramos

Los 12 ventiladores mecánicos para bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, estan ocupados por infantes con cuadros de insuficiencia respiratoria, por lo tanto no pueden recibir a ningún neonato más. En el área de UCIN tenemos a 12 bebés prematuros con ventiladores mecánicos y si llega un bebé que requiere este equipo, no lo vamos a recibir porque no tenemos la capacidad para que permanezca en este ambiente”, dijo la directora del hospital El Carmen, Rosa Cervera Aguilar que ayer asumió el cargo en medio de esta crítica situación. Acotó que por falta de espacio en ocasiones han tendio que colocar a dos bebés en una cuna, lo cual es antitécnico, pero es la realidad del hospital.

FALTA OXIGENO. Respecto al oxígeno para los bebés en estado crítico, mencionó que solo tienen el insumo para dos meses. De lo programado al principio de año, cambió la proyección, ante la alta demanda a causa de la pandemia.

“En este momento, nuestra unidad esta colapsada, no hay espacio para más bebés, aquí la capacidad es atender a 12 bebés y las 12 incubadoras están llenas, hay bebés que traen de otras regiones sin previa coordinación, aquí les tratamos de hacer espacio, pero no se puede se requiere de personal, ahora cada enfermera está con 3 pacientes que son muy delicados”, afirmó, la jefa de neonatología, Lourdes Yauri Vila.

Los bebés que permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, son prematuros que nacen con bajo peso, entre 600 gramos y 2 kilos. Además tienen malformaciones congénitas y por lo general sus pulmones no están bien desarrollados, por eso necesitan de ventilación mecánica.

PULGARCITOS. En la actualidad los pacientes con ventilación mecánica proceden de Huancayo, Satipo, Tarma, Jauja y la Merced. El bebé procedente de Satipo, que llegó con 600 gramos, tiene una titánica lucha por su vida, gracias al buen manejo nutricional actualmente ya esta con 850 gramos de peso.

Las madres de los neonatos, prácticamente viven en el hospital El Carmen, donde les dan alojamiento y alimentación, muchas de ellas donan la leche que es esterilizada para suministrarla a sus bebés. Cuando sus hijos dejan el ventilador mecánico, pueden inicar el proceso de mamá canguro.

La directora Rosa Cervera, afirmó que una de las complicaciones en el hospital es la falta de especialistas como neonatólogos, intensivistas, enfermeras especializadas y técnicos en enfermería.

Es por ello que demandan mayor presupuesto para la contratación de personal.

Hasta el momento, solo se reportó el nacimiento de dos bebés prematuros con dignóstico de COVID-19, eran dos mellizos, uno falleció y el otro se recupera y fue enviado de retorno a Tarma.