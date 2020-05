Escrito por: Rosario Rodríguez

La orquesta contratada con sus saxos, clarinete, violín, tinya y arpa, ya no llegó a la fiesta; los “avelinos” no danzaban, pero sí salieron a las calles del anexo de Cochas Chico con su colorido atuendo, no a celebrar, sino para regalar. La familia que iba a pasar la fiesta de cruces de Cochas Chico en el distrito de El Tambo, y después de escuchar una misa virtual, repartieron mil 200 pollos a los humildes pobladores, adquiridos con el dinero destinado a la fiesta.

JUNTOS. La familia Velásquez Canturín, dueños de la empresa PUNTOV, el martes realizaron esta actividad solidaria, encabezada por el patriarca, Juan Velásquez, y su esposa Teodora Canturín quienes usaron la frase: “juntos en la lucha” para ayudar a los que menos tienen. La familia una vez más tenía la mayordomía de la fiesta del 11 al 15 de mayo, pero por la situación, suspendieron la celebración. “Como la fiesta no se iba a realizar optamos por cumplir con los que menos tienen y darles una sonrisa”, dijo Edwin Velásquez, que junto a sus 3 hermanos son dueños de una empresa de venta de zapatillas y casacas. Esta es la tercera vez que salen a ayudar durante la pandemia.