Un accidente de tránsito dejó a Doris Orellana Yupanqui (48) paraplégica. Esta humilde madre, que trabajaba largas jornadas en la chacra cosechando café para sacar adelante a sus hijos, ahora está postrada y desamparada.

El pasado 12 de junio, cuando viajaba de Satipo a Andamarca, la camioneta que abordó la botó cuando pasó una curva, como ella estaba en la tolva, cayó de cabeza, se golpeó el cráneo y terminó con un traumatismo encéfalo craneano grave.

“Mi madre no comé, no mira, no puede hacer ningún movimiento, se alimenta solo por una sonda, por eso necesitamos que nos apoyen”, dijo su hija Mónica Meza, que también es madre soltera y no sabe como ocuparse de ella.

súplica. Ayer, estuvo buscando un cuarto para alquilar y llevar a su madre, pero no tiene ni cama, colchón o frazadas para protegerla del intenso frío que hace en Huancayo.

En el hospital Carrión, le dijeron que cuando culmine el tratamiento para la infección urinaria que aqueja a Doris, la paciente será dada de alta, pero requiere del cuidado de sus familiares.

Además necesita pañales, soleras, guantes para ser cambiada.

En el futuro será referida al centro de salud más cercano para recibir la terapia que requiere y sera afiliada al Seguro Integral de Salud, ya que la poliza del Soat se acabó y no cubre la rehabilitación que esta madre de familia va a necesitar.