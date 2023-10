Se apostaron en la franja marginal, instalaron pequeñas casitas de rafia, estera, tripley y calaminas. Las más de 70 personas se negaban abandonar el predio, por ello más de 200 policías con la Procuraduría Pública, en la madrugada llegaron al paraje Mayo Mantaro para desalojar a los presuntos invasores que lanzaron piedras, bombardas y cohetes. Los agentes respondieron con bombas lacrimógenas haciendo que abandonen el terreno de unos 58 mil metros cuadrados.

Incautan armas

El lanzamiento extrajudicial en la Av. Leoncio Prado s/n, se inició a las 2 de la madrugada. Los policías con el procurador público de la Municipalidad Distrital de Chilca, Luis Solorzano Talaverano retiraron a todos los que hace 13 días, instalaron viente casas prefabricadas a retirarse, suscitándose un enfrentamiento por lo que fue necesario el uso de gas lacrimógeno, logrando disuadirlos.

Tras el retiro de los presuntos invasores, se halló 70 avellanas, dos armas hechizas, un cuchillo, huaracas y una moto cuya serie no corresponde a la placa de rodaje. “El terreno se hizo entrega al procurador de la Municipalidad de Chilca. No se puede ocupar el terreno de la franja rivereña. Son espacios públicos. No se deben dejar de engañar”, advirtió el coronel PNP César Ramos Chahuayllo.