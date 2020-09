Ya van seis meses de la pandemia por el COVID-19 y han servido para que los médicos de la región Junín, adquieran más experiencia en el tratamiento de la enfermedad, que se traduce en tener más pacientes recuperados, indicó el Decano del Colegio Médico Región IV en Junín, Wilbert Barzola Huamán.

“En el terreno de la salud, los médicos estamos con mayor experiencia y eso es bueno ya que muchas personas se están recuperando de manera satisfactoria”, explicó el representante de los galenos.

Múltiples intentos y tratamientos

En su lucha por enfrentar la pandemia, los médicos que no sabían de un tratamiento específico tuvieron que intentar con múltiples tratamientos, fármacos como la ivermectina, la utilización de plasma con anticuerpos, ensamblaje de máscaras de ventilación no invasiva. Asimismo, señaló que aunque la tendencia es a una reducción de casos leves y menos hospitalizaciones de pacientes, no debemos descuidarnos y continuar con las medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento de dos metros, además de evitar acudir a lugares donde las personas se aglomeran.

“La evolución de una epidemia es así, empieza en determinado momento y también termina, en un determinado momento se van a reducir el número de casos, eso ocurre porque un buen grupo de la población está cumpliendo con la cuarentena y también depende de la intervención en os hospitales y centros de salud”, remarcó.

La médico especialista en emergencias, Angela De La Cruz comentó que ni los pacientes, ni el personal de salud estuvieron preparados para una pandemia, pero igual le hacen frente y así poder seguir salvando vidas.