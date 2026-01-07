Con tan solo 12 años, Tayler Steven Gerrard ha logrado un hito poco común: ingresar a la Universidad Nacional del Centro del Perú para estudiar Ingeniería Mecánica, destacándose como uno de los jóvenes más prometedores del distrito de Sapallanga.

El pasado 2 de enero, Tayler fue reconocido como Personaje Ilustre del distrito, un homenaje que celebra su trayectoria académica y los logros obtenidos en concursos locales y nacionales, llevando en alto el nombre de su comunidad.

Este niño prodigio se ha convertido en un ejemplo de disciplina, esfuerzo y talento, demostrando que la constancia y el apoyo familiar pueden llevar a alcanzar metas extraordinarias desde temprana edad.

Los vecinos de Sapallanga destacan su historia como una inspiración para toda la niñez y juventud del distrito, que ahora tiene en Tayler un referente de dedicación y excelencia.