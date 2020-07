Huancayo: Pacientes recuperados donan plasma con sus anticuerpos, para salvar a nuevos contagiados con COVID-19

Escrito por Carmen Ramos

En el hospital Carrión pueden donar plasma los pacientes que cumplan los requisitos del cualquier donante, pero además deben cumplir unos 28 días de estar recuperados de la enfermedad, para donar el plasma.

“Los pacientes deben salir negativo al IgM y solo con los anticuerpo IgG pueden donar el plasma para ayudar a los pacientes que han saturados las camas del hospital Carrión y necesitan de un tratamiento”, dijo la tecnóloga médico, Tania Ingaruca Rojas. El plasma extraído a los pacientes, es requerido por solicitud del médico y se trasfunde hasta dos veces y luego se analiza cuanto contribuyó en la disminución de la carga viral.

Un joven desempleado y un médico residente que se recuperaron del coronavirus, fueron los primeros en donar el plasma de su sangre, del cual extraeran los anticuerpos que van a curar a los enfermos convalecientes en el hospital Carrión.

“Estuve 28 días aislado a causa de este virus, al principio no podía respirar, pero los síntomas eran leves y me salvé con una buena alimentación, el tratamiento y la limpieza. Ahora me han pedido donar el plasma para ayudar a otras personas que necesitan de mi ayuda y aquí estoy”, dijo José M., el muchacho de 27 años, que vivía en Lima y volvió con sus padres en la chacra, ya que se quedó sin trabajo, pero ya estaba contagiado del virus.

El médico asistente del Banco de Sangre, Ronaldo Torres Oruna explicó que a los pacientes que tuvieron contacto con el COVID-19, generan anticuerpos que aparecen en la sangre.

El primero es el denominado IgM (Inmunoglobulina M) que aparece de los 5 a 7 días y empieza a combatir al virus SARS COV-2, luego pasan 14 días y aparece otrosanticuerpo más pequeño denominado IgG, este tiene memoria.

Esto quiere decir que si la persona que tuvo contacto con el virus produce el IgG y este anticuerpo va a destruir la carga viral una vez que se realiza la trasfusión y el paciente se puede recuperar. Este método ya funcionó en New York.