Un sujeto terminó desatando temor en pobladores de Sapallanga que acudieron para apreciar la fiesta de Ak’shu Tatay, cuando realizó disparos en la avenida principal. Sin embargo, al ver la presencia de los policías trató de darse a la fuga.

Hechos. Ocurrió el último fin de semana, los preocupados vecinos alertaron a los agentes policiales de la comisaría de Sapallanga, sobre la presencia de dos sujetos que generaban temor en la población, al realizar disparos con un arma de fuego, en plena avenida Fidel Miranda, a la altura del Paradero 17 del barrio San Martín.

Tras la alerta, los efectivos montaron un operativo “Impacto”, logrando evidenciar a dos sujetos que se comportaban de manera sospechosa y al notar la presencia policial, trataron de darse a la fuga.

Se logró intervenir a Joel Arturo Silvestre Soto (27), por el presunto delito de peligro común, en la modalidad de uso de arma de fuego en estado de ebriedad o drogadicción. En su poder se halló un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, con una cacerina encastrada, además de dos cacerinas adicionales y dieciséis municiones.

Se realizó la consulta sobre la procedencia del arma de fuego incautada y figura como propiedad del detenido y cuenta con autorización vigente otorgada por SUCAMEC, no registrando denuncias por pérdida o robo; sin embargo, su uso en estado de ebriedad constituye una infracción penal.