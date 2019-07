Huancayo: Pobladores recorren viviendas en busca de venezolanos tras asesinato de empresario

Síguenos en Facebook

A vísperas de su cumpleaños un empresario huancaíno fue asesinado en la puerta de su vivienda por un venezolano, sólo por no dejarse robar su celular. Ante ello, cientos de vecinos del sector de Cajas Chico en Huancayo, se levantaron en marcha buscando la expulsión de los inmigrantes llaneros.

HECHOS. Pasaban las 11 de la noche del domingo cuando Vicente Félix Lara Solano (69), retornaba a su vivienda luego de algunas coordinaciones que hizo para celebrar su cumpleaños número 70 ayer lunes 23 de julio, sin pensar que a dos pasos de su casa sería interceptado por el ciudadano venezolano, Gabriel Eduardo Quijada Barroso (24), quien acabó matándolo de un corte en la yugular ocasionado con un cuchillo que usaba para asaltar a sus víctimas.

“Vi cuando arrinconó a mi vecino a la pared, había sangre por todos lados y al notar mi presencia, el venezolano vino y me quitó mi celular amenazándome con el cuchillo. Yo lo conozco porque vive al costado de una cabina de internet, tal vez por ello me persiguió para atacarme de nuevo, pero me escondí en la casa de una vecina”, dijo, Sofía A. T. (42).

DESCUBIERTO. La segunda víctima con su esposo y serenos de Huancayo fueron en busca del sujeto que acuchilló al anciano y robó el celular, encontrándolo en un inmueble de la cuadra 13 del jirón Ica. Fue él (Gabriel) quien abrió la puerta y fue reconocido de inmediato por la fémina. Tras lograr reducirlo negó los cargos; sin embargo, entre sus prendas íntimas escondía el arma homicida y el celular.

Enterados del asesinato, decenas de vecinos del barrio Cajas Chico salieron en busca del homicida, para hacer justicia con sus propias manos. Al encontrarlo, le quitaron la ropa y le dieron una serie de golpes en el rostro y el cuerpo acusándolo de ser el promotor del incremento de la delincuencia.

Mientras el presunto homicida era golpeado con palos y látigos, en su desesperación trató de escapar de la turba ocultándose debajo de uno de los patrulleros del Serenazgo de Huancayo, hasta que llegaron los policías de la Unidad de Seguridad del Estado de Huancayo para tratar de disuadir a los manifestantes.

Controlados los actos violentos el inmigrante llanero fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo para su atención ante las lesiones presentadas.

Marchas. La tarde de ayer, los vecinos de Cajas Chico se pusieron una consigna, erradicar a los inmigrantes venezolanos de la ciudad Incontrastable.

Cientos de personas se concentraron cerca a la casa de la víctima. Iniciaron su recorrido primero por las calles de este barrio ingresando casa por casa, lo mismo hicieron con negocios cercanos en búsqueda de venezolanos. La advertencia que daban era desalojarlos o despedirlos en un plazo de 24 horas.

Las pertenencias de los inmigrantes llaneros que fueron hallados en este recorrido, fueron sacados a la calle, juntados y quemados, como rechazo a su permanencia dentro de la ciudad.

El recorrido que se programó sólo para las calles de Cajas Chico, se extendió hasta el centro de la Incontrastable, llegando a la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Plaza de la Constitución, pollerías y discotecas que se encuentran a lo largo del jirón Puno donde se encuentra la mayor cantidad de presencia de venezolanos, contratados como vigilantes o mozos dentro de los establecimientos.

Son cuatro otras que duró este recorrido de los manifestantes. “No queremos venezolanos acá, dónde está el alcalde de Huancayo (Henry lópez), que pidió su salida los primeros meses de este año”, indicó la ciudadana, Norma Huaripayta.