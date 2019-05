Huancayo: Policía de Tránsito coloca de 120 a 150 papeletas a diario

Síguenos en Facebook

En Huancayo y sus distritos más poblados, Chilca y El Tambo, la Policía de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, emite entre 120 y 150 papeletas cada día; interviene entre tres y ocho casos delictivos de peligro común (conducir en estado de ebriedad), a diario; y sufre la agresión al menos, a dos agentes policiales cada mes.

“Tenemos intervenciones diarias, pero la labor se incrementa los fines de semana. Tanto varones como mujeres son infractores”, señaló el jefe de dicha unidad, Jerry Chang.

ACCIONES. Con 41 años de funcionamiento dicha unidad, cuenta actualmente 293 agentes, 94 % de los cuales son mujeres.

Solo en lo que va del mes, dos ya han sido agredidos por choferes que intentaron atropellarlos.

Según el oficial otro obstáculo para la labor en Tránsito es la falta de vías señalizadas, las poca disposición de grúas y la falta de depósitos municipales.

“Son acciones que le competen a la municipalidad y justamente ya estamos coordinando a través de oficios”, señaló.

infracciones. Según el jefe de la Unidad de Tránsito, la falta más común que cometen los transportistas, es el uso excesivo e innecesario de las bocinas para llamar la atención.

“Este mes estamos con campañas de sensibilización para convivir en un ambiente pacífico con la disminución de uso de la bocina”, dijo Chang.

En segundo lugar de incidencia de infracciones se encuentran quienes se estacionan en zonas rígidas o también obstaculizan el libre tránsito.

Según el Reglamento Nacional de Tránsito la multa por el mal uso de la bocina es de S/168.00. Mientras estacionar el vehículo en zona prohibidas de S/336.00.

Las infracciones Muy Graves se pagan con el 12 %, 18 %, 24 %, 50 % y hasta 100 % (S/4,200.00) de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Entre las infracciones muy graves se encuentran estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia de conducir o con la licencia retenida o suspendida.

Las Infracciones Graves, se pagan con el 8 % de la UIT (S/336.00), y entre estas se encuentran no hacer señales al hacer giros, no mantener una distancia suficiente entre vehículos, no usar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros y otros.

Finalmente la Infracciones Leves, equivalen al 4 % (S/168.00) de la UIT y entre estas se encuentran acciones como dejar las puertas abiertas de un vehículo, obstaculizar el tránsito y otros.

“Así como exigimos derechos debemos cumplir deberes cívicos. Tener un respeto mutuo”, culminó el oficial.

CEREMONIA. Por el 41 aniversario de la creación de la Unidad de Tránsito y seguridad vial de Huancayo, personal policial desarrolló varias actividades en el patio de Honor del Complejo Policial “Santa Rosa”. En el acto en el que destacó la demostración de maniobras sobre vehículos del personal de tránsito, estuvo presente el jefe de la VI Macroregión POlicial, Alejandro Oviedo.

CAMPAÑAS. La Unidad de Tránsito no solo sanciona, además realiza campañas de sensibilización para el respeto de la norma.