Huancayo: Policías ponen multas a 450 personas por  transitar sin permisos

Escrito por Rosario Rodríguez

Las medidas sanitarias dispuestas para evitar el avance del coronavirus en nuestro país, no es cosa de juego; en los últimos tres días policías de Junín en cumplimiento de las normas impusieron 450 multas a igual número de personas por transitar sin autorización, caminar más de dos y no usan mascarillas. “Muchos ciudadanos hacen uso de la vía sin tener la autorización, sin pases laborales y no usan mascarillas, por ello se les impuso papeletas que van desde los casi 100 a 400 soles. Y a los conductores se les impuso papeletas de 6 mil soles”, explicó el coronel PNP Adán Alvarado, jefe de la Región Policial de Junín.

Cuidado. El jefe policial, refirió que pese a las advertencias de la sanción que se impone por incumplir las medidas sanitarias, los infractores que en su mayoría son varones, aducen que van a visitar a su familia, que se olvidaron de comprar víveres y que no tienen conocimiento de las multas.

Según el Decreto 1458, los infractores tienen un plazo de cinco días para pagar su deuda en el Banco de La Nación, de no hacerlo tendrán problemas para realizar transacciones bancarias, firma de contratos y otras gestiones. Alvarado Ramos también exhortó a los ciudadanos a cumplir con las disposiciones para minimizar los efectos del covid-19 y evitar ser denunciados por desobediencia o contra la seguridad pública.