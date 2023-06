Los regidores Sabino Blancas y Yudith Vilcapoma tuvieron una discusión en la sesión de comisión por un desacuerdo, producto de ello la regidora solicitó garantías personales en la subprefectura. El regidor califica el hecho como una maniobra para suspenderlo de sus funciones.

Según declaraciones del regidor Sabino Blancas, en la sesión anterior él llevó a su asistente para tomar fotografías, hecho con el cual la regidora Yudith Vilcapoma se mostró en desacuerdo, “las sesiones son de carácter público y ella no quiso que mi asistente participe, incluso me pidió a mí que me retire de la comisión, ella en todo momento fue confrontacional”, contó el regidor.

En el documento de la subprefectura solicitado por la regidora resuelve, “disponer que el denunciado cese los actos de violencia y hostigamiento así mismo actos que ponga en riesgo la integridad paz y tranquilidad de Yudith Vilcapoma García”. Al respecto Sabino Blancas, explicó que en el intercambio de palabras con la regidora en ningún momento le faltó el respeto como ella alega ante la subprefectura, “yo me referí al hecho en ningún momento me referí a la regidora con un adjetivo calificativo, despectivo o peyorativo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a tres menores víctimas de trata en bares de Río Tambo en Satipo

Sobre las instancias del proceso el regidor comenta que en ningún momento le llamaron de la subprefectura para su descargo y que la subprefecta le dijo que en base al decreto supremo legislativo 1470, dispone que para el otorgamiento de garantías personales basta con la declaración jurada de la solicitante.

El regidor dijo que tomará las acciones correspondientes y lamenta que en la próxima sesión se tenga que hablar de estos temas de conflictos de intereses y no de otros temas más importantes para la ciudadanía. Cabe resaltar que la regidora Yudith Vilcapoma, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el caso.