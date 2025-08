MIRA ESTO: Huancayo: pervertido termina en una comisaría por caso de zoofilia

La santiaguera Norma Liz afirmó que fue agredida por músicos de la orquesta Renovada Guapos Internacional, durante una fiesta santiaguera, el último viernes en Chilca.

“La orquesta Renovada Guapos, me han faltado el respeto. Antes de subir al escenario, en las gradas, sus integrantes me empezaron a ofender con palabras soeces y, cuando estaba cantando, gritaban y decían que me largue. Yo les grité diciéndoles qué pasa, señores, respetos guardan respetos, yo vine a hacer mi trabajo, no a pelear. Es ahí cuando uno de ellos me tiró con su saxo y el otro me jaló para atrás y casi me caigo. Fue cuando me molesté y, casi llorando, dije, las mujeres callamos estas groserías”, relató.

ya estaba por irse. Explicó que en la presentación terminó de cantar junto al acompañamiento de una orquesta, dentro del local y en su horario, pero la persona que la contrató le pidió que continúe cantando con otra orquesta que subió al escenario de mala gana, cuando solo debía interpretar 3 canciones para concluir su presentación de una hora.

Luego del conflicto con los músicos, finalmente Norma Liz, cantó “No me duele nada”, “Por ti no voy a llorar”, a capela, ya que es uno de los temas más pedidos en las fiestas santiagueras en este 2025. El público la respaldó.

Norma Liz dijo que no quiere problemas y lo único que pidió es respeto entre los músicos y las artistas santiagueras y se despidió, tras el terrible incidente.