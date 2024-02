Un centenar de vecinos del sector de Cullpa Baja en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, por poco lincha a un sereno de la comuna tambina, esto ocurrió luego que este fuera hallado dentro de un auto junto a una mujer a las 10 de la noche. En el sector los pobladores viven están atemorizados por los robos de los que son constantes.

Todo ocurrió en inmediaciones de Cullpa Baja, cerca al óvalo de la Cantuta al promediar las 10 de la noche del último domingo.

Cuando los vecinos alertaron de un vehículo sospechoso, era un auto de color guinda y en su interior habían dos personas.

Los moradores se acercaron y como hicieron caso omiso a las indicaciones para que se retiren del lugar, que se les dio por un autoparlante de la comunidad, fueron rodeados por unos 100 comuneros.

“Yo fui a recoger a una compañera de un local de Palián y corte camino hacia El Tambo, por Cullpa Baja, es ahí cuando la población me retiene y me dicen que han estado robando con un carro rojo y estábamos esperando a la parte agraviada pero nadie me acusa, pero seguían llegando muchas personas y vecinos que estaban con su palo y como la población es brava, me identifiqué con mi DNI y como personal del serenazgo, pero igual no hacían caso, eran unas 100 personas, allí también estaba el agente municipal, como estaban en duda finalmente me dejaron ir”, dijo el sereno Junior Yupanqui que temía ser desnudado y paseado como hacen con los ladrones.

En el auto que la mujer que lo acompañaba, era una compañera de trabajo, que se habría identificado como una secretaria. El agente dijo que ya trabaja hace 8 años y pidió que no lo afecten, ya que lo ocurrido fue durante su día de franco, donde podía hacer su voluntad.

En el servicio de Serenazgo de El Tambo, dijeron que no tomarán acciones administrativas, ya que el hecho ocurrió durante su día de franco y no estaba en labores de trabajo.