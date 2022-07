Avergonzado, así salió de la comisaría del distrito de Chilca el alcalde de Perú Libre del distrito de Huancán, Edgar Vilcahuamán Ponce (52), tras ser detenido por el presunto delito de peligro común. Según la Policía el resultado del dosaje etílico fue de 0.6 gramos de alcohol por litro de sangre y el edil se acogió al principio de oportunidad.

Por este hecho el edil fue inhabilitado para conducir por tres años. “Lamento este incidente y pido disculpas a la sociedad”, dijo al tiempo de mencionar que salía del velorio de un extrabajador, cuando los policías lo detuvieron a la 1:20 de la madrugada.

La intervención se realizó en la calle Los Incas y el pasaje Las Rosas en Huancán. El alcalde Edgar Vilcahuamán estaba al volante del vehículo de placa W2X- 061 de color gris, de su propiedad. “En los velorios te invitan coca, calientes, no estaba borracho. Me hicieron un acta, no puedo conducir”, refirió el alcalde.