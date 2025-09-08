Decenas de comuneros de Chocón, Pachascucho, Tragadero y Muquillanqui iniciaron a la medianoche un paro con bloqueo en el kilómetro 4 de la carretera Jauja–Tarma, en el sector de Puchococha, distrito de Acolla.

La medida de fuerza, que incluye el traslado hacia el puente Stuart para cerrar la Carretera Central, exige al Gobierno Regional de Junín y al Ministerio de Agricultura acciones inmediatas para drenar la laguna Tragadero, que mantiene inundadas viviendas y cultivos desde la última temporada de lluvias.

Ante el anuncio de protestas, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que este 9 de septiembre arribará una comitiva técnica y representantes de entidades del Ejecutivo para atender la emergencia.

También, el Gobierno Regional de Junín anunció que esta mañana comenzaron a movilizarse hacia la zona equipos de gran envergadura, entre ellos electrobombas de alta potencia, generadores, una grúa de 12 toneladas, un camión y una draga especializada. A pesar de la medida los pobladores no cesaron su medida de lucha ya que piden la presencia del gobernador Zósimo Cárdenas.

Por otro lado algunas instituciones educativas de Jauja suspendieron las clases presenciales por el paro provincial y optaron por la modalidad virtual en colegios emblemáticos como San José, Enrique Gómez Espinoza e Inca Garcilaso de Acolla para proteger a estudiantes y docentes.