Jefe de VI Macroregión Policial pide que Vladimir Cerrón entre a lista de los más buscados

Síguenos en Facebook

El general PNP Alejandro Oviedo Echevarrría, jefe de la VI Macro Región Policial, pidió a Lima, a las pocas horas de enterarse de la orden de captura contra el gobernador Vladimir Cerrón y el alcalde Henry López, se les pueda incluir en la lista de los más buscados y se ofrezca una recompensa. Oviedo tiene claro que solo con la información y colaboración de la población se puede lograr un trabajo efectivo.

La gente se pregunta por qué no capturaron al gobernador Vladimir Cerrón si tenían tres agentes de seguridad de la Policía y sabían dónde estaba.

Según los reportes, lo que ellos informaron es que a las 17 horas lo dejaron en su casa, tal conforme él lo pidió, después de haber culminado sus actividades. Estamos hablando de 5 de la tarde. Ellos se recogieron y lógicamente es lo que comunicaron a su jefe y es lo que me da cuenta su jefe. Ahora, nosotros, oficialmente, hemos tomado conocimiento de la orden de captura recién a las 21:30, y eso ¿por qué?, porque esta sentencia estaba en todos los medios y nosotros no conocíamos. Entonces envié a un oficial, que es jefe de requisitorias para que inmediatamente lo recoja. Y como le digo, le entregaron a las 9:30 de la noche el documento.

¿La seguridad del gobernador nunca se mantiene durante toda la noche o lo acompaña en todo momento?

No. Es de acuerdo a cómo se mueve cada dignatario. Porque si bien es cierto, se crea una seguridad integral pero no se tiene capacidad para eso. Entonces se le cubre más que todo en sus actividades donde podría ser víctima de una agresión, de un ataque, básicamente ese es el concepto. Ellos (los agentes) son coordinadores también si en caso está en alguna actividad y requieren más personal entonces nosotros le enviamos para poder cubrir.

¿Quiénes son estos tres suboficiales?

Yo en este momento no tengo los nombres.

¿Son suboficiales recién egresados, con experiencia?

No, no. Son antiguos. Creo que hay un superior, otro brigadier y un suboficial. No le podría decir porque yo no los conozco.

Por lo que me explica se entiende que ellos no cometieron ninguna falta y por lo tanto no fueron sancionados. ¿Son los mismos que ahora cuidan al vice gobernador Orihuela?

Sí. Ya se dispuso. El día de ayer (lunes) se tuvo una reunión con el señor Fernando Orihuela, el nuevo gobernador, y me ha pedido que sean los mismo efectivos y ya están ellos trabajando con el actual gobernador.

¿Han montado operativos y planes especiales para la captura del gobernador y el alcalde?

Hay toda una operación para la captura de requisitoriados que tenemos y todos los días nosotros capturamos una gran cantidad de gente.

¿Es el mismo plan para capturar a la gente común y al gobernador y el alcalde?

En este caso se está tomando un poco más de énfasis toda vez que por la importancia requiere mayor cantidad de efectivos. Pero se ha hecho toda una cobertura, básicamente en búsqueda de información que nos permita la ubicación y posible captura de estas personas.

¿Hay vigilancia en la casa de Cerrón?

Claro, porque desde el momento que nos dijeron que habían ingresado a su inmueble, no se le ha visto salir entonces tenemos que mantener la vigilancia.

Con Cerrón y López prófugos, la gente tiene la percepción de que la Policía no está haciendo su trabajo. ¿Qué decirle?

El ciudadano tiene que confiar en el trabajo de la Policía pero para eso necesitamos la colaboración porque nosotros no somos magos. Nosotros somos seres humanos también que tenemos técnicas y procedimiento y facultades para hacer la detención pero para eso necesitamos información. Si alguien tiene información, con todo gusto, con toda la confianza. Todo lo que hacemos es en base al trabajo sistematizado de información.

¿Podríamos decirle a la población que el gobernador y el alcalde aun no han salido del país?

No lo sé. No podría asegurarlo porque si fuera así ya estarían capturados. Yo vengo de trabajar en unidades especializadas y hemos hecho capturas a nivel internacional y todo en base a información, no es cuestión de un día para otro. Somos policías, somos seres humanos, que ponemos nuestro máximo esfuerzo, nuestro conocimiento y nuestro profesionalismo para lograr el objetivo. Nosotros, inmediatamente ocurrió este tema, y al no tener mayor información sobre el paradero, hemos generado un informe que se ha derivado por el canal correspondiente hacia Lima para ver si se incluye en lista de los más buscados. Un sistema de recompensa que pueda alentar la información y podamos hacer nuestro trabajo. Porque eso es un forma también.