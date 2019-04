​Joven de 22 años va a fiesta y lo hallan muerto en la calle sin sus bienes

Síguenos en Facebook

Apenas salió el alba, los vecinos de la avenida Los Héroes en la provincia de Chupaca, encontraron a un varón tirado a un costado de la vía principal. Al principio los moradores creían que estaba dormido, pero al verlo amoratado, trataron de despertarlo y a las 07:00 horas, se dieron cuenta que estaba muerto. Los testigos informaron del hecho a los policías de la comisaría de la provincia de Chupaca quienes constataron que el desconocido que llevaba puesta una camisa a cuadros (blanco con azul), medias negras y pantalón color caqui, ya no respiraba. Estaba en posición decúbito ventral (boca abajo).

A LA MORGUE. Los custodios al conocer que el infortunado que habría sido lanzado de un vehículo, porque sus zapatos estaban en una chacra, a unos 8 metros de distancia de dónde estaba el cadáver, dieron aviso a los efectivos de la Divincri PNP de Huancayo. La Policía presumía que podría tratarse de una víctima de las temibles ‘peperas’ que lo abandonaron cerca de la vía, para luego lanzar sus zapatos a la chacra. El cadáver que estaba no identificado fue trasladado a lamorgue del distrito de Hualhuas, sin embargo con el sistema biométrico, los detectives determinarn que lavíctima sería Carlos Alberto Cárdenas Taboada de unos 22 años de edad. Los forenses menciomnaron que habria fallecido entre las 3 y 4 de la madrugada. Curiosamente el joven no tenía ningún bien de valor, por lo que se deduce que fue despojado de sus pertenencias y abandonado. Carlos Cárdenas habría asistido a una fiesta social realizada en la provincia de Chupaca por el aniversario de la batalla de Carato. No se descartar que pudo ser dopado y falleció al ser abandonado bajo la intemperie.

INVESTIGAN. Se espera los resultados de la necropsia, para deteminar si falleció por hipotermia, o por efecto del somnífero.