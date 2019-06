​Juego violento en recreo deja grave a un escolar

Síguenos en Facebook

Salió al recreo para jugar, pero un compañero lo habría empujado y quedó inconsciente. El alumno de iniciales D. Q., de solo seis años, del 1° “E” de la institución educativa Sebastián Lorente, al ser encontrado por el auxiliar fue derivado a su salón de clases hasta la llegada de un familiar.

Al ser trasladado al Hospital Ramiro Prialé Essalud, fue diagnosticado con hematomas en la cabeza y se encuentra internado en el nosocomio. Los familiares, quienes temen por la recuperación del menor, denuncian la negligencia de la escuela al no darle la atención inmediata.

Suceso. Eran las 10:15 de la mañana cuando el pequeño cayó del estrado que tiene un metro de altura. Según otros escolares, la caída se dio debido a que otro estudiante lo habría empujado.

Su tía, Evelin Huaraca, al llegar a la institución lo encontró en el salón de clases llorando y con sangre en la nariz.

“Seguían haciendo clases normales, mi sobrino no estaba en un tópico a pesar que no podía ponerse de pie. Me lo entregaron cargando y así lo tuve que llevar desesperada al hospital”, manifestó.

El padre del menor, Rondolh Quispe Huaraca, quien trabaja en Ayacucho, tuvo que viajar de inmediato al conocer lo sucedido.

“Es indignante que la escuela no lo haya trasladado al hospital a pesar que tiene seguro. Ahora estamos sufriendo porque podrían operarlo de la cabeza”, lamentó.

Aseguró que exigirá el vídeo de las cámaras de vigilancia para proceder contra la presunta negligencia.