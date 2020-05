Escrito por: Carmen Ramos





La curva de contagiados sigue en alza y al parecer no alcanzaríamos aun el pico más alto. Junín reportó ayer 449 enfermos con coronavirus, de estos 75 están hospitalizados, 12 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, 11 fallecieron y 171 están de alta en sus casas, según el reporte de la Dirección Regional de Salud de Junín.

QUÉ HACER. El médico infectólogo del hospital Ramiro Prialé de EsSalud, Jorge Luis Chumbes Pérez invocó a la población a no tener temor a los pacientes confirmados o sospechosos de coronavirus y en caso se encuentren uno en las calles o en los domicilios procuren buscar apoyo para que sean evacuado por el personal de salud, ya que requiere urgente atención médica. Explicó que cuando una persona se desvanece en la calle, puede ser que sea o no por un cuadro de covid-19, para ello, el personal de salud realiza una evaluación de funciones vitales y los síntomas que aqueja a la persona.

“Es importante definir si es un caso o no de coronavirus, hay personas que pueden estar esperando en la cola para entrar a un mercado y si no tomó desayuno se pueden desmayar, también hay casos de pacientes con males del corazón que se desmayan y tenemos que descartar todas la posibilidades, ya que los resultados de las pruebas de covid-19 no son inmediatos, hay que esperan hasta 4 días”, precisó, indicando que mientras tanto el paciente recibirá toda la asistencia en el hospital.

Cuando se trata de un cuadro de covid-19, en menos de 48 horas, puede sufrir de insuficiencia respiratoria.

El Tambo lidera con más casos positivos