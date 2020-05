Junín: 55 empresas sanitarias tienen autorización para realizar fumigación

Escrito por Alexandra Mendoza

A raíz de la pandemia del coronavirus, más empresas, comercios y viviendas buscan servicios de desinfección y fumigación para evitar contagio. En Junín, se tiene un total de 55 empresas de saneamiento ambiental autorizadas por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín para intervenir y realizar los trabajos sin generar riesgos dermatológicos o de intoxicación.

Verifican. El incremento de esta actividad sanitaria alertó a las autoridades el vigilar que se cumplan con los parámetros señalados en el Decreto Supremo N° 022-2001-SA. La responsable de la Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional de Diresa, Jossy Cuellar Zavala, explicó que estas empresas deben cumplir con dirección técnica, profesionales capacitados y equipos de protección.

Según la lista oficial, se tienen 28 en Huancayo y distritos, en Chanchamayo siete, en Jauja uno, Yauli dos y en Tarma dos. Autorizados para desinfección, desratización, desinsectación, limpieza de ambientes, desinfección de reservorios de agua y de tanques de agua.

“Por la emergencia, la solicitud de inspección crecieron en la Diresa. Todos deben tener como director un ingeniero sanitario, industria o de seguridad de higiene, el personal debe estar capacitado, Equipos de Protección Especia (EPPs)”, dijo.

En lo que respecta a los insumos a utilizar como amonios cuaternarios, aldehídos, peróxidos, hipoclorito de sodio, yodormo entre otros, deben ser autorizados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para comprobar que no sean adulterados.

Asimismo, detalló que estas insumos o procesos de desinfección solo deben usarlos en objetos inertes. Por ello, es recomendable que los comercios como mercados, oficinas, bancos y ahora restaurantes a operar por delivery, tengan actualizada el certificado de conformidad que será solicitado por las municipalidades.

“Quienes deben verificar que la empresa tenga su registro de desinfección o fumigación es la municipalidad. También son quienes colocarán las multas respectivas a quienes incumplan”, manifestó.

Cuellas Zavala, alertó a no dejarse sorprender por empresas no certificadas que pueden poner en riesgo a las familias y sus propios trabajadores. Al momento de contratar se debe solicitar la autorización de Diresa, de insumos de Digesa y que el profesional técnico este presente al momento del proceso. “El riesgo más común registrado en estos casos es la intoxicación, reacciones a la piel y ojos, por ello, no es muy recomendable para viviendas comunes o pequeñas. En ese caso, la limpieza debe ser con lejía y agua utilizando un paño en todas las superficies de la casa”, explicó.