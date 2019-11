Junín: Así va quedando la lista de candidatos para elecciones congresales

Síguenos en Facebook

A pesar de que la mayoría de estas agrupaciones no pidió la vigilancia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para sus elecciones internas, ya tienen a sus candidatos definidos para las elecciones al Congreso el próximo 26 de enero.

"EL LÁPIZ". Perú Libre llevará como cabeza de lista a Waldemar Cerrón, hermano del gobernador suspendido, y docente en la UNCP. Con el 2, Eddy Misari, el ex consejero regional. Con el 3, Noemí de la Cruz, dirigente y política de Satipo; con el 4 Ancángel Santillán y con el número 5, Silvana Robles.

SOMOS PERÚ. Somos Perú, el partido fundado por Alberto Andrede, también presentará una lista en Junín. Abraham Carrasco Talavera, ex alcalde de Chilca podría ir con el número 1. A él le seguiría Emerson Nolasco, ex regidor de Huancayo; Walter Escriba, ex alcalde de Mazamari y las damas Rosy Ortiz y Shikanda Espinosa. Carrasco, coordinador regional del partido, señaló que aun no se han definido estas candidaturas.

EL PPC. El Partido Popular Cristiano (PPC) ya tiene sus cinco candidatos. Marco Antonio Ramirez Rojas, Iván Bustamante Gutiérrez, Teresa Luna Galarza, Marco Socualaya Pomayay y Talita Cerrón Piñas.

UPP. El partido Unión por el Perú , con Antauro Humala a la cabeza, ya definió sus candidaturas en algunas regiones del Perú; sin embargo, en Junín su coordinador Nandino del Castillo señaló que aun no hay nada definido.

Candidatos. Luego del proceso de elecciones los militantes y dirigentes escogieron a sus representantes que buscaran una curul en el Congreso de la República. En Fuerza Popular con el número uno fue elegido Erwin Tito Ortega, en el número dos Ricardo Pando Córdova, con el tres Marisela Nolasco Vásquez, con el cuatro Sofía Izarra Sánchez y con el cinco Samuel Montalvan Sulluchuco.

En el Partido Morado, su secretario general de la región Junín Ángel Oscanoa Barrios irá con el número uno, Betty Macuri Valdez con el dos, Percy Párraga Melgarejo con

el tres, Oscar Lagones Espinoza con el cuatro y con el cinco Flor Torres.

En Alianza Para el Progreso, el ex candidato a la región Junín Cesar Combina Salvatierra lidera la lista con el número uno, Arnoldo Mallma Auqui con el dos, Sherly Meneses Balbuena con el tres, Yene Álvarez Paucar con el cuatro y Willhmahan Osores Paucarchuco con el cinco.

En el APRA será Jorge Guardamino el encargado de llevar el número uno, Julio Nieto con el dos y Maria Alicia Prada con el tres. Mientras que los números cautro y cinco han quedado vacantes para dos invitados entre los que se vocea el nombre de Edith Ocaña del distrito de Pichanaqui.

En Acción Popular, el ex candidato a la provincia de Huancayo Ilich López Vaquerizo llevará el número uno, con el dos Freddy Llaulli Romero, el tres será Jorge Pérez Rosas, el cuatro será Iliana Güere Sotelo

y con el cinco Naomi Flores Cerrón. Dejando fuera de la lista al ex regidor de Huancayo Leonid Manrique quién participó de las elecciones internas.

En el Partido Avanza País se eligió al ex candidato para la alcadía de Huancayo Hector Millán para encabezar la lista de candidatos, mientras que Yina Cuyutupa llevará el número dos, el exgerente de la SBH Juan Carlos Carhuancho tendrá el número tres, la catedrática Carmela Velásquez con el cuatro y el exfujimorista Rubén Galeas con el cinco.

"Nuestra tendencia es de centro izquierda y estáamos abocados a llegar a ser un socialismo de bienestar donde se buscará Educación y Salud de calidad y gratuita, debemos tener un Estado poderoso, pero sin chavismo", dijo Millán.

Muchos de estos nombres son nuevos cuadros en la política regional. Los partidos optaron por apostar por nuevos personajes, ante el alto rechazo que generó el último Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra.

Más. Otros Partidos como Perú Libre, realizarán sus elecciones en las próximas horas. El partido del lápiz realizará una asamblea nacional en la ciudad de lima este martes cinco de noviembre en la Casa del Maestro para decidir a sus representantes a nivel nacional.

Asimismo, Somos Perú, Solidaridad Nacional, Juntos por el Perú (que irá con Nuevo Perú), entre otros definirán en las próximas horas a sus candidatos.

Una vez que definan sus listas de candidatos, los partidos tendrán como plazo el 18 de noviembre para presentar ante los Jurados Electorales Especiales sus solicitudes de inscripción oficial para los comicios complementarios de enero próximo. Y las tachas serán hasta el 27 de diciembre .

Candidato aprista denuncia irregularidad en jornada electoral

El candidato en las elecciones internas del partido aprista, Orlando Castañeda, señaló que el último domingo se cometieron irregularidades en el proceso. "Sin ningún argumento sólido, a última hora, me retiran de las elecciones y no consideran ningún voto a mi favor. La gente de Nidia ha querido manejar esto y las elecciones terminaron el patadas y puñetes", sostuvo.

Por otro lado, señaló que se habría cometido la misma injusticia con el candidato a la selva.

En ese sentido, agregó que el presidente del comité electoral Arturo Heredia elaborará un informe y denunciará el hecho ya que habría sido golpeado por algunos militantes.

Ahora, la situación dependerá de la opinión de comité nacional de Lima.