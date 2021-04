Se olvidó de las prohibiciones. El consejero por Chupaca Saúl Arcos violó el principio de neutralidad electoral y apoyó públicamente al candidato presidencial del partido Perú Libre Pedro Castillo.

Alianzas con partidos

Durante la entrega de tablets en el colegio Dos de Mayo de Chupaca donde asistió en representación del gobernador Fernando Orihuela, Saúl Arcos señaló “Yo, como maestro, he luchado junto a Pedro Castillo en Lima, he comido, he dormido, he caminado junto a él. Y cuando hablan de sus lazos con Movadef y Sendero yo lo niego categóricamente”, expresó.

“A nosotros, como Perú Libre, nos sirve como experiencia que no hacer nada para dar bienestar a la población, sería asumir posiciones que fracasaron en Venezuela. Eso nos lleva a reflexión. Estamos para consolidar alianzas, por eso con los diversos partidos políticos trabajaremos por consensos. La clase política de la derecha está atemorizando a la juventud, Pedro Castillo ya lo ha dicho que él no pertenece a ningún partido político de extrema izquierda”, señaló.

“Ya he tenido conversaciones con Castillo, me ha informado que está tratando de comunicarse con algunos partidos y espero que en el transcurso de estos días, ya se va a tener la información para ver con qué partidos políticos formaríamos una alianza. Yo, personalmente acepto los errores que hemos tenido en el gobierno regional y eso refleja la poca aceptación que hemos tenido en Junín”, dijo.