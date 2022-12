El titular de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Gustavo Olivera Cerrón, señaló que las marchas exigiendo la salida de los congresistas y la convocatoria a unas elecciones generales se realizan por redes sociales y no hay tanta participación de la población a comparación de otras regiones.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Estas son las condiciones educativas que deben informar los colegios privados para el 2023

“En la región Junín aún no tenemos complicaciones por este asunto, no sabemos, cómo se van a desarrollar las marchas convocadas por la crisis política, ya viendo la magnitud se tomará la decisión de suspender las clases presenciales o no, esto en salvaguarda la integridad física y psicológica de los estudiantes y docentes”, remarcó.

Precisó que este 16 culmina las clases en los centros educativos de gestión pública. “Si se da alguna protesta o marcha de gran magnitud, los estudiantes se pueden irse a clases virtuales, pero esto ya depende de los directores de las instituciones educativas y padres”, finalizó.