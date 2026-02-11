Solo en los último cuatro meses, en la región, la Dirección de Medicamentos e Insumos de Drogas de la Diresa Junín incautó más de una tonelada de medicamentos vencidos y falsificados y el 30% de estos son analgésicos y antiinflamatorios, los más consumidos y que no necesitan receta médica para su venta.

También se informó de la intervención a unas 200 boticas y farmacias informales.

Ayer, por el ‘Día contra la falsificación de medicamentos’, se realizó un operativo multisectorial entre la Diresa, Ministerio Público y Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, en establecimientos dedicados a la venta de fármacos.

“El año 2025 se ha logrado intervenir al rededor de 200 establecimientos y en los últimos 4 meses se tiene 1 tonelada de medicamentos falsificados o vencidos”, señaló María Carhuallanqui, directora de Medicamentos e Insumos de Drogas de la Diresa Junín.

El doble de establecimientos informales

Por su parte el pastdecano del Colegio Químico Farmacéutico en la región Junín, Clever Orellana, señaló que a nivel regional se estima unos 3 mil negocios informales frente a los 1500 que lograron su formalización.

“Ante la competencia desleal, las boticas formales se vuelven informales o cierran. La realidad es que las pequeñas boticas no tienen la capacidad de pagar a un químico farmacéutico”, precisó Orellana.

Los negocios de venta de medicamentos, son autorizados por la Diresa y cuentan con una resolución registrada en su página web.