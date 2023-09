Durante la última reunión de la Comisión Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ), el presidente de la Corte Superior de Justicia, Cleto Quispe Paricahua y el presidente de la Junta Superior de Fiscales, Miguel Ángel Villalobos, mostraron posturas contrarias respecto a la priorización de casos emblemáticos de corrupción en la región. Mientras que desde el Poder Judicial cree que no se debe priorizar, para el titular del Ministerio Público en Junín es necesario que exista una forma de que casos graves no sean pospuestos.

Poder Judicial

Consultado por la demora en el inicio del juicio de Vladimir Cerrón en el caso Chupuro-Huasicancha programado para marzo de 2024, Quispe Paricahua dijo que Cerrón no es más importante que una persona que haya robado 2 soles: “Su programación de audiencias es de acuerdo al ingreso. ¿Por qué no puede priorizar? Porque no va a hacer una audiencia sobre otra que ya tiene programada. Así es la justicia. Hasta sería discriminatorio preferir un caso, de repente porque el otro fue por 2 soles no lo programa, pero como este es grande…”, sostuvo.

Ministerio Público

Villalobos, quien presidió la reunión, no estuvo de acuerdo con lo dicho por el presidente del PJ. Sin entrar en enfrentamiento dijo que sí se deben priorizar casos tan graves donde se ha robado millones de soles al estado.

“Creo que hay que exhortar la priorización. O sea, yo no me puedo detener en un caso de hurto, que es importante, pero no en un megaproceso..., sabiendo las leyes que sacan”, afirmó. Además, dijo que la impunidad que ha hecho una costumbre en el país: “En este país hay una vieja tradición. Y la peor mala costumbre que tiene la justicia en el Perú en estos dos siglos es el “borrón y cuenta nueva”. Al menos nosotros, no la compartimos”, finalizó.