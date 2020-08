Junín le dio la espalda a premier Cateriano por nula atención en el sector salud

Escrito por Daniel Mitma

Junín le dio la espalda al Gabinete de Pedro Cateriano. La mayoría votó en contra del programa expuesto por el ex premier. La priorización de la minería en desmedro de sectores como la agricultura, el incumplimiento de la entrega de las tablet y la emergencia de salud que no logra ser controlada jugaron en contra.

El congresista Fredy Llaully sostuvo que su primer motivo para votar en contra fue el desplante que les hizo el Premier en una reunión con 3 congresistas de Junín (dos están enfermos) a la que no asistió. A ello se suman otras razones: “En su discurso lo único de dijo que iba a apoyar es la minería y eso es lo que no estuvimos de acuerdo”, sostuvo.

Roberto Chavarría, de Unión por el Perú, remarcó que este discurso fue más un plan de gobierno a largo plazo que un programa urgente de último año de gobierno en medio de una pandemia. “Lo que expuso ayer (lunes) no es más que falta de esperanza para la población. El tema de salud, Pichanaqui y todo Junín está golpeada por esta pandemia, no hay medicinas, no ayuda. Estamos abandonados por el Estado”, sostuvo.

Incumplimiento de promesas

Otra deuda con la población que le enrostraron a Cateriano fue la, hasta hoy, falsa noticia de entrega de tablets a los estudiantes. En tanto, el parlamentario Robledo Gutarra, quien no votó por temas de salud, señaló mediante las redes que no se puede dar un voto de confianza cuando sus pedidos de plantas de oxígeno para Junín nunca fueron escuchados.

César Combina votó en abstención junto a todo Alianza para el Progreso y el congresista Tito Ortega, quien no participó por su delicado estado, sostuvo hasta su última participación en el congreso o dura crítica a este gobierno.