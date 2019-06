“Junín no está a nivel de la Costa en inseguridad”

Síguenos en Facebook

Siempre está dispuesto a ayudar, a cualquier hora del día. Nos dice que le nace el servir y que se ha reducido el índice de victimización en Junín. El coronel Ángel Armando Toledo Palomino, jefe de la Región Junín, antes de viajar a Lima para asumir su nuevo cargo en la unidad de lavados activos dialogó con el diario Correo. El alto oficial especialista en la lucha contra el terrorismo e investigación criminal nos mencionó que es difícil desaparecer la delincuencia pero sí podemos reducirla.

¿Junín es una región insegura?

Hay muchas ciudades en el país que según las estadísticas evidencian inseguridad. Junín tiene su propia problemática en lo que a la inseguridad se refiere. Los principales ilícitos penales que generan inseguridad van desde los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos), el delito de peligro común, la violencia contra la mujer y la estafa. Éstos ilícitos contribuyen a evidenciar un clima de inseguridad, pero si comparamos en relación a otras ciudades de la Costa, indudablemente no estamos en ese nivel.

¿Funciona el Plan de Seguridad impulsado por la Policía Nacional?

Todos los años hacemos una evaluación y reevaluación de los planes. Generalmente cuando comienza una gestión se elabora el plan anual, para trabajar en diferentes provincias. Desde nuestra óptica esta funcionando, pero todavía podemos hacer más para que este plan se pueda pulir a efectos de lograr los objetivos trazados.

¿La logística es suficiente para la lucha contra la delincuencia?

Siempre la logística es limitante, el tema presupuestal también. Con los medios que tenemos hacemos frente a la problemática de la inseguridad, la delincuencia común y crimen organizado en la región. Indudablemente la tecnología de las comunicaciones también es determinante. Necesitamos repotenciar todos los aspectos para estar a la altura de las circunstancias.

¿Cuáles son los logros de la Región Policial de Junín?

Son diversos logros, uno de los más importantes es en la victimización, hemos reducido este ínterin en un 7%, pero, debemos ser consecuentes con la otra evaluación del INEI en el sentido que de cada 10 ciudadanos 9 no confían en la Policía Nacional y eso debemos revertir, para ello nuestro personal es capacitado y orientado para brindar un servicio más eficiente y eficaz para que se evidencia que decrece la actividad delictiva.

¿Cree que un día la delincuencia acabará?

Es una aspiración legítima de los seres humanos pacíficos. Creo que es improbable. Existe mucha conducta criminal que a veces está en la medula misma del ser humano y son los patrones sociales. Es difícil desaparecerla, pero si podemos reducirla.

¿Muchos opinan que la Policía hace poco o nada por la lucha contra el crimen?

Hay un error cuando se dice que la Policía no hace nada. La Policía trabaja en dos grandes líneas el de la prevención e investigación y éstas se tienen que trabajar articuladamente. Junín sigue recibiendo ciudadanos extranjeros, hay demanda ciudadana por trabajo y la necesidad de subsistir. Para que el índice criminal se reduzca hay mucho por hacer desde la primera y segunda infancia los ciudadanos debemos formar la estructura mental de ese ser humano que sea respetuoso de los derechos de los demás y viva en equilibrio.

¿Cuando hablan mal de la Policía se siente frustrado?

No, hay una tendencia en los seres humanos de encontrar responsables a otros de lo que ellos mismos puedan cometer. Hay límites de responsabilidad. La Policía tiene un trabajo sumamente importante en el tejido social. Debemos seguir trabajando para lograr una convivencia pacífica. Hay errores que debemos corregir y los asumimos.

¿Su familia lo apoya en esta difícil labor?

Mi esposa, mis tres hijas me apoyan, se preocupan por cada acontecimiento que ocurre. He trabajado muchos años en investigación criminal, secuestros, donde el riesgo es latente. Ellas son mi soporte. Gracias a Dios tengo una familia floreciente.

¿Hay algo que no le guste de su profesión policial?

No. Me apasiona la investigación criminal, siempre he trabajado en ese campo del quehacer policial. Le pongo todo el cariño, dinamismo, todo el esfuerzo necesario para resolver los casos. Tengo la predisposición del servicio a la colectividad . Me nace el servir.