La región Junín, en la actualidad reporta 60126 casos positivos de COVID-19, en las últimas 24 horas se registraron 247 nuevos contagios, además, hasta el 13 de enero, habían 39 personas fallecidas, en su mayoría de 60 a 80 años, pero también hay víctimas de 30 a 50 años, trece son mujeres y 22 son varones, informó el director de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga.

Recordó que el incremento de los contagios son el reflejo de los festejos de Navidad y Año Nuevo . Desde entonces, son más de 300 las personas que están hospitalizadas, la mayoría necesitaban oxígeno medicinal para respirar .

Respecto a las nuevas disposiciones dadas por el presidente Francisco Sagasti, Luis Zúñiga, dijo que espera que se cumplan, ya que la población ha bajado la guardia e incumplen las disposiciones, lo cual se refleja en las aglomeraciones en los bancos, centros comerciales y sobretodo las fiestas patronales, que muchas personas realizan como si el virus no existiera.

“Muchas personas caminan sin mascarilla y desafían al virus, en las combis a los pasajeros les prestan la careta facial, la cual está cargada de los virus que permanecen allí hasta 8 horas, va a llegar un momento en que muchos se van a contagiar”, exclamó.

Asimismo, demandó a que los alcaldes cumplan con frenar la celebraciones de fiestas patronales, como Bajada de Reyes y yunzas, que son costumbres en diversas localidades del Valle del Mantaro, las cuales este año no se deben realizar porque estamos en una emergencia sanitaria mundial.

22 personas en lista de espera para camas UCI

Sobre las camas de UCI, Luis Zúñiga explicó que 52 están ocupadas en los hospitales, y 43 de los pacientes están con ventilación mecánica, siendo Huancayo la provincia con mayor cantidad de pacientes, en total 41 en UCI.

Esta situación generó la desesperación de muchos familiares, ya que 22 enfermos graves necesitan con urgencia una cama de UCI, y no hay disponibles.

Uno de esos pacientes es una mujer de 59 años que está internada en el hospital Daniel Alcides Carrión, pero necesita ser reubicada a una cama UCI.

“Mi madre se ahoga, porque no conseguimos una cama UCI, ayer hemos firmado el consentimiento para que la ubiquen en una cama en el hospital de El Tambo, pero el médico encargado, no nos contesta el celular”, reclamó Alex Quispe Paucar que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, ya que no saben a quien recurrir.