La tradición de preparar la cena navideña , tiene preocupadas a las familias, que ante la crisis económica que nos afectan, buscan alternativas económicas y saludables para que el fiambre alcance para todos los integrantes del hogar.

Ayer conversamos con diversos chef del mercado Modelo y técnicos en nutrición que nos del hospital Carrión que nos dieron alternativas para comer rico, bueno y barato en la Noche Buena.

“Un pavo a 15 soles el kilo, nos sale a 90 soles, si compramos uno de 6 kilos que es suficiente para una familia numerosa, y con toda la guarnición como el arroz árabe, acompañado de un puré de manzana, puré de camote o ensalada nos cuenta unos 180 soles”, dijo la chef Liz Ochoa del puesto 528 del mercado Modelo.

Inclusive si las personas desean hacer un negocio vendiendo pavo horneado, pueden expender a 25 soles el plato, como lo hará Liz para las personas que trabajarán el mismo 24 de diciembre.

Hoy se encargará de aliñar el pavo para que coja el sabor y el 23 de diciembre ya estará vendiendo a sus clientes.

SIN PAVO.

El chef del área de nutrición del hospital Carrión, Joel Chihuán manifestó que no solo pavo se come en Navidad. Y si el dinero no alcanza, otra opción accesible es el pollipavo, ya que el kilo está a 11.50 y 12 soles. Además se puede comer la trucha, el cuy y el chancho.

Ayer preguntamos en el mercado Modelo, donde había chancho desde los 14 soles, pero,hay otras lugares donde está hasta 12 soles.

El chef que labora en un hospital, recomendó que darse un gusto, no debe afectar a la salud y por lo tanto recomendó, bajar el consumo de carbohidratos y acompañar las carnes con ensaladas y otras guarniciones saludables.

Consideró que no es recomendable usar mayonesa para la vinagreta, ya que estas se pueden hacer simplemente con limón, sal y especias.

Asimismo, mencionó que hay carnes magras con bajo nivel de grasa como las pechugas y las piernas de la pavita. Para aderezar solo se debe usar sal, pimienta y mostaza, antes de hornear.

Una opción saludable son las ensaladas cocidas con choclo, vainitas, brocoli, queso, espinacas y solo con vinagre de manzana, aceite de oliva y sal gruesa.

La trucha es ideal para consumir en la noche y solo necesita ser aliñada con hierbas aromáticas que en el valle del Mantaro, se acompaña con papas sancochadas y una ensalada de solterito de queso.

En la cena es preferible consumir una bebida tibia, que podría ser un jugo de frutas lo que si está contraindicado es el consumo de gaseosa.

El endocrinólogo del hospital Carrión, Francisco Meza Legua dijo que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo el caminar o correr para quemar calorías y ser selectivo con las comidas es fundamental. El especialista invocó a consumir las carnes blancas, como pollo, pavo, gallina o cuy que debe estar acompañada de su buena porción de ensalad