El confinamiento por la pandemia del coronavirus se refleja en acciones positivas y negativas en la población. Debido a que en diversas regiones los divorcios comienzan a incrementarse, en entrevista con Correo el psicólogo Luis Huamán Aliaga, detalló cuáles son los retos y peligros que genera el confinamiento en el ámbito familiar y de pareja.

Frente a la pandemia, ¿se pone en riesgo la fortaleza de los matrimonios?

Primero se debe entender que el confinamiento trajo consigo muchos cambios, tanto positivos como negativos. En lo que respecta a la pareja e integrantes del grupo familiar, el cambio es enorme porque ahora están las horas completas en casa. Esto puede poner en riesgo los matrimonios si no se manejan o resuelven los problemas y conductas a tiempo.

¿Los divorcios se podrían incrementar por la cuarentena?

En este momento no se puede saber, esto irá acorde a las cifras de divorcios que se manejan en el 2019. Así podrán compararse en los meses que duró la cuarentena, cuantos divorcios se realizaron. Pero, en parejas que no pueden sobrellevar o buscar ayuda definitivamente el divorcio llegará más pronto. Cabe resaltar que en este proceso también pueden generarse cambios, durante la primera etapa se buscará una terapia de pareja para que un profesional pueda confirmar si en verdad el divorcio es la mejor alternativa para la pareja.

¿Por qué afecta el confinamiento en las parejas constituidas?

Normalmente por trabajo u otra actividad, las parejas solo pasaban algunas horas juntos. Ahora por la cuarentena, el pasar todo tiempo juntos refleja aspecto o actitudes de la pareja que no se conocía. Esto puede ser un inicio de pequeñas discusiones o contradicciones que ponen en riesgo la solidez de la familia.

Por el lado bueno, ¿este tiempo también puede servir para consolidar familias?

Existe otro grupo de parejas que están haciendo cosas impresionantes. Buscan métodos de emprendimiento o acciones que fortalezcan la unión. En estos casos se refleja que la economía no es lo único por lo cual se rompen las parejas. En estas familias cada integrante cumple un rol importante.

¿Quiénes son los que más peligran?

Las parejas que realmente no se conocían, parejas jóvenes o aquellas que se unieron emocionados, pueden ser vulnerables y no comprenderse en situaciones difíciles. A pesar de ello, la aceptación entre parejas puede ayudar a que continúen. Sin embargo, muchos no pueden detectar algunas señales de una relación que ya no es saludable.

¿Cuáles son los factores que influyen para la ruptura durante la cuarentena?

La salud mental ya corre riesgo en la cuarentena. Uno de ellos puede ser el estrés crítico que ocasiona que las parejas tomen la decisión apresurada de separarse, durante el proceso no buscan soluciones y piensan que la única es la separación definitiva. También está la intolerancia y el aislamiento dentro del núcleo familiar.

¿Existen señales de alerta que pueden indicar una futura ruptura?

Claro, dentro de una relación existen varias señales que demuestran que está comenzando a perder la naturaleza de un matrimonio. Entre ellos está la vulneración de derechos, intolerancia, faltas de respeto y otros. Esto puede observarse cuando uno de los miembros ya no se involucra en actividades o roles familiares, se aísla en aparatos tecnológicos y otras actividades no necesarias. Asimismo, las infidelidades no desaparecen por la cuarentena, se ha registrado casos de infidelidad mediante el uso de tecnologías, redes sociales y otros.

¿Cómo deben enfrentar las parejas la cuarentena?

Este es el mejor momento de recordar por qué se unieron y no olvidar las metas que tenían como pareja. Es imprescindible que las parejas identifiquen cualquier señal de alerta, si se observa cambios repentinos y bruscos lo esencial es buscar una mejor comunicación. En el caso de faltas de respeto u otras acciones, se debe buscar ayuda profesional, consejería e incluso la ayuda de un pariente. Se sabe que las redes de salud mental y profesionales psicólogos tiene líneas disponibles para ellos.