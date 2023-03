Con la Ley 30224 se creó en el años 2014 el poco conocido Sistema Nacional Para La Calidad (SNC) y el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) que es el ente rector y máxima autoridad técnica normativa del SNC, entre sus funciones está la de aprobar Normas Técnicas Peruanas aplicables, estableciendo requisitos para mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos en general como por ejemplo la leche, el arroz, las frutas, cereales, menestras, que son alimentos peruanos de consumo masivo, y con ello facilitar su comercialización.

Su oferta exportable cumpliendo los estándares de los mercados internacionales, pero a su vez siendo responsables con el medio ambiente tal como nos demanda un mundo globalizado.

Esta responsabilidad del INACAL es muy importante para el desarrollo de nuestra industria y así lograr una mejor competitividad en el mercado internacional, a través del uso de la infraestructura de la calidad, pero que muy poco se logra debido a que no siempre las normas son elaboradas por todos los actores representativos del sector producción, de los consumidores y técnicos, más aún no todas las normas son de elaboración propia muchas de ellas son adopciones de otras normas que no se ajustan a nuestra realidad lo que dificulta su aplicación.

No es la única función del INACAL, pero si la más visible, concreta y la de mayor impacto en la economía peruana, por la cual el gobierno central debe darle la importancia debida.