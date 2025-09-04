Una vez más el puente Pachachaca se convierte en escenario de una terrible tragedia. Un nuevo accidente separó a una pareja y dejó una terrible muerte. La camioneta de placa de rodaje W3T-520 conducido por Luis Enrique Ramos Gutiérrez (37) que se dirigía de Lima hacia Huancayo, chocó frontalmente contra el tráiler de placa de rodaje BHU-909 que se dirigía de La Oroya a Lima cargado de piedra caliza conducido por Álvaro Solís Asto (34).

Producto del choque la camioneta cayó a una pendiente de 200 metros quedando llantas arriba, convirtiéndose en la tumba del conductor de la camioneta falleció al instante aplastado entre los fierros retorcidos.

Mientras que en el asiento del copiloto, su novia Gabriela Espinoza Rojas (36) quedó atrapada y fue rescatada por personal de la policía de carreteras de La Oroya y ambulancia de Deviandes.

La mujer fue derivada al hospital de EsSalud de La Oroya donde fue atendida de urgencia por lesiones graves. El transito fue restringido por un solo carril.

Personal del centro de salud, dio a conocer a Correo que Gabriela Espinoza narró que habría entregado su celular Iphone Pro Max valorizado en 5 mil soles a un efectivo policial, que no devolvió el equipo por lo que ella no podía comunicarse con sus familiares.