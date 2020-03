Solo 30 colegios a nivel nacional dictan clases virtuales a través de teleconferencias, esto hace que no se pierda el contacto entre el docente y estudiante, sin embargo un grueso sector de los escolares del sector estatal, siguen sin recibir materias educativas este año, y lo anunciado por el ministro de Educación, Martín Benavides, no sería una buena alternativa mencionan los dirigentes del Sutep.

Clases. Desde que suspendieron las clases escolares en los colegios privados, cinco de ellos en la Incontrastable decidieron continuar con sus materias a través de teleconferencias, pero estas no serían consideradas como el dictado convencional de clases que se registra en la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huancayo.

“Son estrategias que pueden aplicarse en colegios particulares, pero no está comprendido dentro del cumplimiento de horas, en estatales todavía está prohibido”, refirió la directora de la Ugel Huancayo Reyna Girón.

La alternativa que dio el Estado para los colegio estatales, son clases virtuales a través de medios de comunicación masivo (televisión y radio), no obstante esto no garantizaría que los estudiantes puedan aprender adecuadamente los cursos, ya que no habría alguien que logre monitorear la atención del receptor (escolar).

Para este nuevo sistema se menciona dos etapas, la primera en la que los alumnos reciban clases con horarios establecidos para cada nivel (inicial, primaria y secundaria). Para la segunda etapa ingresarían a tallar los docentes quienes se encargarán de desarrollar los contenidos.

“La realidad es que el Magisterio no ha sido capacitado para este modelo y no tenemos las herramientas, por ejemplo yo no cuento con internet, es decir, el Estado está improvisando una vez más”, dijo el dirigente del Sutep Junín Brángil Mateo.

“En el Perú son más de 8 millones de estudiantes en Educación Básica Regular, para que todos tengan oportunidades iguales, debe haber mayor inversión”, añadió Mateo.

Alternativa. La Fundación Telefónica y La Caixa, ofrecieron cinco recursos digitales gratuitos para estudiantes de colegios públicos, es una muestra de lo que podría aplicarse durante una posible extensión del aislamiento social ordenado en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM.