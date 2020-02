La región Junín toma medidas de prevención contra el Coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este 30 de enero una alerta internacional , en respuesta a la rápida expansión del Coronavirus de Wuhan. Esta decisión llega después de 30 días de la primera alerta lanzada por China, el pasado 31 de diciembre, con 170 muertos a causa del virus y aproximadamente 7 818 casos confirmados hasta el momento. Además, 82 enfermos han sido diagnosticados en 19 países fuera de China.

Acciones. Una vez emitida esta alerta, en la región Junín los principales nosocomios han iniciado las primeras acciones para controlar posibles casos que se registren en la región Junín. En el hospital Daniel Alcides Carrión, el medico infectólogo Jorge Hurtado indicó que el Coronavirus se presenta como una enfermedad respiratoria con fiebre, tos, escalofríos, secreción, goteo nasal, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza y un malestar general. Sin embargo, aseguró que no es letal, pero significa un riesgo para las personas con enfermedades crónicas. El especialista aseguró que el único medio de contagio es de manera directa, con personas que estuvieron en la ciudad del brote, Wuhan China.

Hurtado detalló que si bien no se ha reportado ningún caso en América Latina, las medidas preventivas que se vienen optando en el nosocomio es realizar campañas de sensibilización a los pacientes para que puedan cubrirse con el antebrazo la boca al estornudar, lavarse las manos frecuentemente, consumir alimentos bien cocinados, tomar agua hervida o embotellada, evitar contacto con personas enfermas, utilizar mascarilla en lugares contaminados y evitar los saludos mediante besos.

En el hospital Ramiro Prialé Prialé de Essadlud, han anunciado que de reportarse algún caso, pondrán en marcha el plan de contingencia que consiste en atender rápidamente al paciente sospechoso por el médico neumólogo, quien decide la hospitalización y el tratamiento. Una vez hospitalizado, el paciente deberá ser atendido por las especialidades de medicina interna, neumología, pediatría y de corresponder será internado en la unidad de cuidados intensivos, para que sea asistido por ventiladores mecánicos.

Para desarrollar este plan de contingencia se ha previsto contratar al personal médico especializado, habilitar camas en el cuarto piso del Área de Hospitalización, el servicio de farmacia esta siendo dotado por medicamentos para tratar esa en enfermedad, el servicio de laboratorio realizará los exámenes necesarios para el diagnóstico. Además, se ha previsto la adquisición de recursos como barreras de protección para el personal asistencial, necesarios para brindar la bioseguridad a los pacientes y usuarios que acuden diariamente al Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé.

Asimismo, la Dirección Regional de Salud se pronunció mediante el jefe del Área de Epidemiología, Luis Zúñiga, quién manifestó que la única forma de contagio es estar en contacto directo con las personas infectadas o en la ciudad del brote. Añadió además que Junín al no tener aeropuertos internacionales no correo mucho riesgo de tener personas que llegaron desde las ciudades en alerta. “Desde el ministerio se está controlando los vuelos internacionales, que llegan desde ciudades con casos confirmados, en Junín no tenemos esa clase de vuelos, por lo que nuestros visitantes, ya pasaron un control regular por ciudades como Lima”, detalló.

Zuñiga, pidió a la población tener mucha calma pues no existe ningún caso en Perú.