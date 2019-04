​La 'Shey Shey' del penal busca galán con billetera

Síguenos en Facebook

Traviesa, coqueta y con talento para la pasarela. Ella se hace llamar la “Sheyla Rojas” del penal de Jauja. Al igual que la chica reality, luce una rubia cabellera y un maquillaje intenso, que resalta su belleza. Esta mujer de Barrios Altos, no pierde la alegría pese a estar tras las rejas.

“El penal de Jauja, también tiene a su Sheyla Rojas y esa soy yo, quiero mi boda de 170 mil dólares y un novio que sea millonario”, comentó entre risas, María Josefina Chonleng Murillo, que imitó al personaje televisivo, que despreció al empresario Pedro Moral y este terminó por contar todos los entretelones de su tormentosa relación amorosa.

¿CÓMO LLEGÓ?. María Josefina, que vivía en los Barrios Altos de Lima y que por esas cosas de la vida terminó en el penal de Jauja, no se pierden los programas de farándula. En su encierro en el penal, se ríe mucho, con las frivolidades que evidencian algunos personajes.

Ella no comprende, como a veces nos comportamos las personas al priorizar el dinero y los lujos antes que el verdadero amor, como el que ofrecía Pedro Moral. Ahora, solo anhela la libertad que perdió por un delito, del cual prefiere no hablar más. Sin embargo, lo que más le duele de estar en la cárcel, es no estar con sus hijos. Cuando ella vivía en Lima, vendía ropa y le iba bien en el negocio, pero también la ambición la llevó por el camino equivocado.

En el penal, la popular “Shey Shey” afirma que aprendió a ser una mujer emprendedor, junto a sus compañeras, confeccionan hermosos peluches, tejen chompas y realizan manualidades, para poder expenderlos y que les sirvan para enviar un dinero a sus familias.

En el penal de Jauja, la mayoría de internas aprendió a modelar, la directora Debora Ramos, mencionó que una trabajadora del centro emergencia mujer, las visitó en una ocasión y les contó que sabía de modelaje. Entonces las chicas, se animaron a pedirle les imparta sus conocimientos, y desde aquella vez, siempre que llegan los periodistas o autoridades al penal, ella preparan un desfile, donde exhiben por la pasarela sus creaciones.

En el penal de Jauja, las internas confeccionan chompas, gorras, ponchos, chalinas, que lucen con orgullo. Los precios son cómodos, ya que sale a precio de fábrica, por ejemplo los peluches están a 25 soles, las portamedias a 20 soles, las mochilas a S/35, las chompas a S/135 en baby alpaca. Además ellas se encargan de buscar lugares de venta, al interior del penal y fuera del recinto carcelario, siempre envían sus productos a las ferias. “En el penal, nosotros hacemos muchas cosas, porque tenemos a una familia que mantener, por eso pedimos que nos compren”, dijo Edly Aquino Mendoza.