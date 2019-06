​Ladrones abren forado en el techo para robar 30 mil soles de tienda - agente

Síguenos en Facebook

Lo tenían todo planeado, sabían de la escasa vigilancia y que nadie pernoctaba en la tienda - agente. Aprovecharon un pequeño pasaje para trepar hacia el techo, abrieron un forado y entraron a saquear el establecimiento ubicado en la cuadra 3 del jirón Grau en la provincia de Chupaca, frente a la plaza principal y a unos 50 metros de la municipalidad.

EN LA MADRUGADA. Los hábiles delincuentes sustrajeron 74 modernos celulares, 8 CPUs, 7 monitores, lectores biométricos, de empresa de telefonía, memorias de almacenamiento, cargadores, audífonos, y 10 mil soles en efectivo del agente de banco. Una cámara de seguridad de un local cercano, pudo captar que a las 03:15 horas, tres desconocidos salen caminando, cargando varias bolsas con lo hurtado y luego desaparecen.

PIDE MÁS SEGURIDAD. El dueño del negocio, Piter Santana Valencia, denunció el robo en la comisaría con la esperanza que los ladrones sean capturados.

Según el agraviado, los malhechores sabían que los dueños no duermen en dicho inmueble y entraron a robar la madrugada del sábado, dejando trancada la puerta del internet “Sanual”. “Cuando fuimos abrir el local no podíamos abrir la puerta, forzamos y al entrar todo estaba en desorden, vacío. No había nada y encontramos el forado en el techo”, contó Piter, apenado.

Este negocio está muy cerca de la Municipalidad Provincial de Chupaca, por lo que el comerciante confiado no tenía alarmas. De acuerdo a las primeras investigaciones, tres serían los malhechores que cometieron la fechoría.

Algunos vecinos mencionaron que la noche del viernes, sujetos sospechosos merodeaban este negocio al promediar las 22:40 horas.

“Estamos cerca de la comisaría, nunca pensé que iba a suceder, pero, seguiremos para adelante, no voy a dejarme vencer”, nos dijo Piter Santana, al tiempo de pedir a las autoridades que realicen patrullajes para evitar que los delincuentes sigan haciendo de la suyas.

INDAGAN. La Policía recogió algunos indicios hallados en el negocio. Extrañamente nadie vio nada, ni escuchó ningún ruido.