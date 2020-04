Larga travesía: ​Estudiantes huancaínos son repatriados de Estados Unidos

La pandemia del coronavirus obligó al Gobierno Central a cerrar las fronteras desde el pasado 21 de marzo, afectando a más de cien jóvenes universitarios huancaínos quienes se encontraban en Estados Unidos por el programa Work and Travel (Trabaja y Viaja), empezando una larga y penosa travesía para retornar a Huancayo. A estos jóvenes las noticias del inicio de la cuarentena les llegó en un país que no era el suyo, viendo como el gobierno peruano establecía la suspensión de vuelos comerciales. Felizmente hoy ya se encuentran en Huancayo.













Historias. Este es el caso de Joanna Montalván Matos (21), estudiante de la carrera de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú, quién narró que se encontraba en el estado de Minesota cuando se enteró del cierre, optando por viajar a Miami para inscribirse en una larga lista de repatriados que serían traslados a través de un vuelo humanitario, siendo albergados en un hotel por cinco días, subvencionados por el consulado peruano. “El 03 de abril, mi vuelo salía a las cinco de la tarde, pero tuve que estar en el aeropuerto desde las ocho de la noche del día anterior, exponiéndonos durante toda la madrugada al riesgo de contagios, pero era más la necesidad de regresar a Perú”, cuenta Joanna.

Al llegar al Perú, la travesía no terminó, Joanna y otro grupo de universitarios fueron examinados y sometidos a la prueba rápida de Covid-19, siendo albergados en hoteles de Lima.

Angie Mayta Armas (21), alumna de la facultad de Ingeniería Química de la UNCP, contó que su vuelo humanitario llegó al grupo número ocho de la Fuerza Aérea, como fue la última en inscribirse tuvo que esperar a que le asignen un hotel para que pueda cumplir con la cuarentena exigida y que es solventada por el gobierno.

Próximos a cumplir los quince días de cuarentena, se presentó otro inconveniente, los jóvenes universitarios no tenían recursos para solventar su estadía posterior, por lo que tuvieron que recurrir al Gobierno Regional Junín para el traslado humanitario de Lima a Huancayo, su pedido fue atendido. “Estar en un país ajeno, dónde nadie te conoce no es fácil, llegando a Lima nos sentimos igual y no estuvimos tranquilos hasta llegar a Huancayo”, relató Angie Mayta.