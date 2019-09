“Las agresiones llegan en la mejor etapa de la mujer”

Síguenos en Facebook

Llegó a Huancayo para realizar diversas charlas sobre el tema de la violencia en el país. El sociólogo y consultor internacional Jorge Martínez Campoblanco, se mostró alarmado de como en el Perú a diario se ven casos de violencia, donde la mayoría de víctimas son las mujeres.

¿Qué análisis podría hacer respecto a la violencia que se vive en el país?

Estamos en un momento complicado, la violencia se posiciona como el tema de todos los días, la violencia con nuestros hijos en el colegio, la violencia social y todas las variantes que se derivan. Hoy vemos datos que preocupan que en Junín al día se registran 5 denuncias de violencia de género, pero por lo menos 30 mujeres que sufren de violencia que no denuncian, hay datos alarmantes de abuso a niñas y jóvenes que son vulneradas sexualmente, hasta quedan embarazadas y no denuncian.

¿Las mujeres jóvenes son quienes más sufren de violencia?

La mayoría están entre los 20 y 44 años y los agresores son sus parejas y es cuando están en su mejor etapa laboral y reproductiva, para mí como sociólogo es alarmante.

Una mujer quemó a su pareja, ¿qué podría decir?

Que una mujer agreda a su pareja ya no es extraño. Ellas se cansan de recibir violencia y ahora también ellas son también agresoras. La violencia de mujeres contra varones, también se incrementa, aunque muchas veces no se denuncie.

¿Qué casos le preocupa?

Escuché que un padre que ultrajó a su hija y la embarazó está libre, el sistema de justicia me preocupa, sobretodo cuando entra en un círculo de corrupción y no se corrige a estas personas que vulneran a la mujer. Desde el momento que un policía no recibe una denuncia o que un juez o fiscal permite la libertad de un abusador, nos hace pensar que hay que revisar nuestras leyes y pensar que este es un problema de Estado. El Congreso tiene una deuda muy grande para establecer leyes claras y drásticas.

Los feminicidios no cesan. En relación al año 2017, el 2018 los feminicidios se incrementaron en 25%, este año las cifras serán mayores. Además aumentaron en 35% las denuncias por intento de feminicidios. Entonces que hace el Ministerio de la Mujer como órgano rector. Cómo es posible, si en la actualidad 15 millones de personas tienen teléfonos con conexión a internet, no vemos campañas dirigidas a las mujeres para que sepan sus derechos y a los varones no se les dicen que si va a golpear a una mujer o si la va a matar se va a ir preso. Hay un problema de difusión. No hay una política de prevención como país.

¿Hay un problema de educación?

Un niño llega a estudiar a los 3 años, 4 años o en primaria, pero antes aprendió todo lo malo en casa. Aprendió a mentir, a que la mujer es la que lava mientras el varón mira la televisión, aprendió a no respetar a sus hermanas, a sus primas a su propia madre. Esos primeros años de la infancia temprana los estamos descuidando. Y a veces de todo culpamos al colegio. El sistema educativo es un sistema que acompaña y a eso hay que sumarle que a los maestros no se los capacita en convivencia escolar y bullying.

¿Cuáles son las normas de convivencia escolar que deberíamos cumplir en los colegios?

La ley obliga a que en el inicio de labores se deben informar a estudiantes, profesores y padres las normas de convivencia escolar. Si en las escuelas fortalecen los valores de solidaridad, amistad y respeto se va a disminuir la violencia. Por naturaleza, el ser humano nace bueno, pero si veo que en casa hay violencia, que va a pasar con ese niño, para él, lo correcto es lo que sucede en casa. Hace años el problema era el divorcio, padres separados que generaban mucho impacto en los hijos, ahora es algo normal. En la actualidad vemos, que mamá y papá trabajan, y quienes cuidan a los hijos son los abuelos o los tíos y hasta la nana. Allí las redes sociales intervienen de manera negativa.

¿El internet es un peligro?

Hay sujetos con identidades falsas, que citan a las menores de edad, les toman fotos en hoteles y las extorsionan. Ese problema es más evidente y es necesario que los padres sepan con quienes se relacionan sus hijos en el internet.