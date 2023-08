Luego de que no fuera elegido como vocero de su bancada, el congresista de Huancayo, Ilich López Ureña, renunció a Acción Popular junto a otros siete parlamentarios. En su comunicado dijo que el motivo fue porque su partido no tomó un “rumbo de enmienda”. Desde Huancayo, dirigentes acciopopulistas no le creen y por el contrario afirman que el único interés de López Ureña es el beneficio personal.

Para el exregidor de la “lampa”, José Gómez, tanto López como los demás parlamentarios “han mellado y dejado muy por debajo el legado de Fernando Belaunde”. Según explicó, de los 15 parlamentarios de Acción Popular que hay en el Congreso, 14 son investigados por presuntos actos de corrupción. “En 2020 hubo una expulsión de parte del secretario Edmundo del Águila, y ahora quieren darse a los que pregonan la ideología, nadie les cree”, agregó.

De igual parecer fue la exregidora provincial, Melissa Huayhua: “Son renuncias que ya se veían venir, lo que se pretende es limpiar su imagen, lavarse la cara, respecto a lo que han hecho en meses anteriores, no han trabajado para lo que fueron elegidos”, indicó. Cabe señalar que las renuncias de los parlamentarios se dieron luego de que resultara elegido como vocero el congresista Darwin Espinoza, investigado por el caso “Los Niños”. Para Huayhua, entre Espinoza o López Ureña solo hubiera sido “cambiar mocos por babas”, afirmó.