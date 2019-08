​“Licencia a gobernador es ilegal y se debe cumplir mandato judicial”

Síguenos en Facebook

El ex candidato al GRJ, César Combina, consideró como desesperadas las declaraciones y acciones de los dirigentes de Perú Libre como Fernando Orihuela, Saul Arcos y otros, defendiendo la inocencia de su líder Vladimir Cerrón Rojas.

Para Combina, Perú Libre esta en crisis ante la fuga del sentenciado gobernador ya que han quedado sin una dirección politica clara. Frente a la conferencia de prensa realizada el último martes, señaló que “necesitamos que el vicegobernador y consejeros estén a la altura de las circunstancias y no actúen con el corazon o con el higado, sino con la cabeza”.

Una de las propuestas presentadas por Perú Libre es aprobar una licencia sin goce de haber para Vladimir Cerrón. Ante ello, César Combina indicó que esta es una propuesta descabellada. “Otorgar licencia sin goce de haber a un sentenciado y prófugo es ilegal y nada ético. Pero además, los consejeros podrian sufrir la vacancia de sus cargos por incumplir mandato judicial”, indicó, recordando que el segundo punto de la sentencia contra Cerrón declara la inhabilitación para cargos públicos por un año.

Combina dijo que la crisis en Perú Libre es evidente y entendible, sin embargo, que las autoridades deben pensar en la región y no en la situacion personal de Cerrón. “Junin no puede parar por un prófugo. El vicegobernador debe asumir el cargo, y la gestión debe continuar. Nada de marchas, paros, protestas utilizando a personal del GRJ. Los médicos, profesores, administrativos están para trabajar por Junin, no para marchar” .