En una tarde brava en Andahuaylas, Los Chankas sacó pecho y le dio vuelta un partidazo a Sport Huancayo por la Fecha 4 de la Liga 1. El choque arrancó con el local presionando alto y pegó de entrada.

A los 7’, Franco Torres giró en el área y la mandó a guardar ante la floja marca, poniendo a celebrar a la tribuna. Pero el “Rojo Matador” no se achicó; tras revisión del VAR, Yorleys Mena cambió penal por gol y dejó el marcador 1-1 antes del descanso.

En el complemento, Huancayo salió enchufado y Mena firmó su doblete con un golazo de colección para el 2-1. Parecía que la visita lo liquidaba, pero Los Chankas no bajaron los brazos.

Mano en el área y penal: Torres otra vez desde los doce pasos para empatar.

Y cuando el partido estaba para cualquiera, apareció la zurda caliente del ‘9’: tiro libre impecable y hat-trick para desatar la locura. Fue 3-2 con fútbol, garra y corazón, tres puntos de oro para el local y un baldazo frío para Huancayo.