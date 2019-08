Lima 2019: Yoci Caballero llora al no conseguir medalla de oro en marcha atlética

Síguenos en Facebook

La huancaína Yoci Caballero no pudo evitar derramar algunas lágrimas al no lograr la presea ansiada en la competencia de los 50 kilómetros en marcha atlética.

Pese al esfuerzo, tanto Evelyn Inga como Yoci Caballero quedaron rezagadas en la competencia y fue la ecuatoriana Johana Ordóñez quien se quedó con el primer puesto al lograra una marca de 3 horas, 45 minutos y 49 segundos.

Yoci Caballero llegó en el séptimo puesto y Evelyn Inga en el puesto ocho. El resultado fue un doloroso golpe para las deportistas. "El oro más grande que me llevó es haber unido a mi familia, me da orgullo que todos me hayan apoyado y me da mucha pena no poderles regalar (una medalla)", dijo Yoci entre lágrimas.

¡Gracias por representarnos, campeona! Yoci Caballero nos representó en Atletismo en la modalidad de marcha 50 km. Todo el Perú está contigo y para nosotros ya eres una ganadora.@Lima2019Juegos #JugamosTodos #Lima2019xMovistarTV pic.twitter.com/RBzxr8Q96y — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 11, 2019

Henry Campos no pudo cruzar la meta, pues faltando 10 kilómetros para la meta pidió asistencia médica por una dolencia en la pierna.