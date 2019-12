Llegan a San Ramón los restos mortales de Joshueny Muñoz

Los restos mortales de Joshueny Muñoz Bravo, estrangulada en Lima el último miércoles, llegaron ayer a San Ramón, la tierra que la vio nacer hace 23 años.

Para hoy en la tarde, la familia de la joven trabajadora, ha previsto sus exequias en el cementerio de San Ramón, adonde amigos y familiares de la víctima de feminicidio, se darán cita para darle el último adiós.

Ayer, la hermana mayor de Joshueny, Yarumi, visiblemente consternada pidió justicia y que identifiquen y detengan cuanto antes al asesino.

De la misma manera, el padre, Pablo Muñoz, señaló que tres serían los sospechosos del crimen. El primero, su primer enamorado, con quien la joven sostuvo un juicio por maltrato. "Paolo, incluso, tenía orden de alejamiento, porque agredía mucho a mi hija", dijo el compungido papá.

También deslizó que otros dos están en la lista de sospechosos: un joven venezolano que vendía salchipapas que acosaba continuamente a Joshueny. Y uno tercero que no es sino el último enamorado "con quien quedó en verse porque había sostenido una discusión previa, pero que no llegaron a encontrarse puesto que ella ya no respondía".

"Basta ya, a cualquiera le puede pasar", concluyó Pablo Muñoz.

Joshueny estudió hasta cuarto de secundaria en el Francisco Primero y terminó la secundaria en el Iberoamericano. Estuvo en Lima hace tres años estudiando la carrera de Administración en IPAE y hace poco trabajaba en Codrise, ejerciendo su profesión.