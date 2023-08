Cuatro ciudadanos nacidos en el extranjero cumplieron su meta de obtener la nacionalidad peruana después de residir por varios años y formar una familia en el país. Dos colombianos, una venezolana y un destacado deportista esrilanqués, recibieron de la oficina de Migraciones su certificado de nacionalidad que los convierte en peruanos, aunque ellos aseguran que lo son desde que pisaron tierra huanca.

Tanta fue su emoción que durante la ceremonia de entrega de su nacionalidad hasta se animaron bailar nuestro tradicional huaylarsh, entonaron emocionados nuestro Himno Nacional y el himno de la Incontrastable Huancayo.

Uno de estos recién nacionalizados es el esrilanqués Roshan Lakmal De Silva, conoció a su esposa peruana en Hong Kong hace quince años atrás, ambos se enamoraron y decidieron unir sus vidas en matrimonio, hace algunos años llegaron a vivir a la ciudad de Huancayo. Roshan ha representado en varias oportunidades al Perú jugando criquet, sin embargo, ahora lo hará siendo peruano legalmente. Fruto de esta historia de amor tienen un niño que estudia en una secundaria huancaína, además Roshan enseña gratuitamente a niños el deporte que le apasiona en el Polideportivo.

La colombiana Elízabeth Mejía Velez llegó al Perú hace 22 años contrajo matrimonio y ahora logró recibir su nacionalidad, ella vive actualmente en la provincia de Tarma y refiere que lo que más la enamoró de nuestro país es su gastronomía

MIRA ESTO TAMBIÉN: Estas son algunas de las empresas vinculadas a estafas con Fondo Mivivienda en Huancayo

Su compatriota Milciades Acosta Castro , llegó de Venezuela de vacaciones por una semana a Huancayo en el 2012, se enamoró de la Incontrastable y junto a sus esposa extendieron su viaje, luego en el 2016 se animó a radicar en nuestra ciudad. Dijo sentirse 100% huancaíno y ha echado raíces en esta provincia.

Un honor

La venezolana Freimart Aguirre Córdova, formó su familia en tierras huancas y hoy en día labora como auxiliar de educación. " Es un honor pertenecer a este hermoso país, sobre todo a la gran ‘Nación Huanca’, mi esposo es peruano llevamos treinta años juntos y un día me dijo vamos al Perú te va encantar y llegue a este país en el 2017, al cabo del tiempo me siento en casa porque acá se hace la comida más sabrosa de la región, al principio uno siente fuera de lugar pero con el pasar del tiempo uno le va cogiendo cariño a la gente por su trato, me siento feliz de ser peruana” dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce Yánec, el tesoro ancestral de los Andes ubicado en la bella Tarma

Al respecto la jefa zonal de Huancayo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Katherine Sharelly Rafael Riveros, informó que los requisitos para recibir la nacionalidad fueron estar casados con un peruano o tener hijos peruanos una vez ingresada la solicitud, se evalúan los requisitos y en un promedio de seis meses se espera recibir la nacionalidad.