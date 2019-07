Lo llaman para venderle terreno y terminan robando 24 mil soles a agricultor

Síguenos en Facebook

Llegó con la ilusión de comprar un terreno, traía 24 mil 300 soles en su mochila. En su casa en Quichuas (Huancavelica) dejó a su esposa con 8 meses de embarazada y su hija de 4 años.

Serafín Julián Quispe Moros (30), a las 05:00 horas del lunes, bajó del vehículo donde viajaba a la entrada del estadio del distrito de Huayucachi. Allí esperó a los supuestos vendedores del terreno (tres varones y una mujer), que llegaron abordo de una camioneta de color rojo. “Vamos a ver el terreno, está en Sapallanga”, le dijeron, sin embargo enrumbaron hacia Huancán.

En el trayecto los maleantes redujeron a Serafín Quispe, apuntándole con una pistola en la cabeza. Luego le colocaron una capucha en la cabeza, lo ataron con soguillas y abandonaron a orillas del río Chanchas. Los facinerosos se llevaron los 24 mil 300 soles que traía para adquirir un predio. Los gritos del agraviado llevaron hasta el torrente a unos vecinos que lo desataron.

INVESTIGAN. En la comisaría, Serafín rompió en llanto, no sabía cómo recuperar su dinero, pues los delincuentes se llevaron su celular donde tenía registrados los números de los presuntos ladrones. “Quiero que me devuelvan aunque sea parte del dinero. Una parte es lo que pude ahorrar y la otra me la prestaron”.

Serafín es padre de una menor de 4 años y su pareja tiene 8 meses de gestación. Hace unos días pidió a su primo que lo ayude a encontrar un terreno y éste le puso en contacto con un sujeto que se identificó como, había pedido a un primo buscar un terreno, el primo llego a contactar con un sujeto Ronal Taipe quien le aseguró que tenía terrenos en el distrito de Sapallanga.

“Por favor, quiero que me devuelvan el dinero, me quedé sin nada”, dijo pidiendo ayuda para retornar a su pueblo. Policías de la comisaría de Huayucachi se hicieron cargo de las investigaciones para dar con los malhechores.

Hábiles

Astutos fueron tres ladrones que llegaron en la camioneta roja, un cuarto sujeto subió al rato. Cualquier apoyo al 975393948.