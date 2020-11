El consumo de oxígeno medicinal en los hospitales Daniel Alcides Carrión y Ramiro Prialé Prialé de EsSalud disminuyó considerablemente, en vista que los pacientes con COVID-19 ya no llegan con cuadros de insuficiencia respiratoria a los nosocomios.

El infectólogo del nosocomio Carrión, Raúl Montalvo Otivo, manifestó que esto ocurre también, porque la cantidad de pacientes con COVID-19 disminuyó en los hospitales.

Agregó que los pacientes que están con el virus, y que acuden por atención, ya no están presentando dificultades como la insuficiencia respiratoria y por lo tanto no necesitan oxígeno , como si ocurría en la etapa más crítica de la pandemia en julio y agosto. Sin embargo, ahora están presentando otras complicaciones, pero a causa de las enfermedades crónicas que los aquejaron durante este año y que no han podido controlar.

Antes en el hospital Carrión tenían una sala de oxigenoterapia, pero ahora el consumo se redujo tras el alta de un 80% de pacientes con COVID-19. En el pico de la pandemia se requería de 95 metros cúbicos de oxígeno por hora y en la actualidad apenas llegan a 13 metros cúbicos por hora.

El especialista, agregó que esto demuestra que estamos terminando la primera ola de contagios.

En Essalud descienden de 3 mil m3 a 850 m3

Mientras tanto, según el reporte del hospital Ramiro Prialé de EsSalud, el 6 de agosto los pacientes consumieron 3 mil metros cúbicos de oxígeno por día, y ahora se llega a 850 metros cúbicos por día, eso es en pandemia. Cuando no había pandemia el consumo del oxígeno del hospital llegaba a 500 a 600 metros cúbicos por día.

El hospital Ramiro Prialé, también distribuye oxígeno a sus policlínicos para atender la demanda de los pacientes. Hasta ayer habían disponibles 211 camas de hospitalización general para pacientes con COVID-19 y solo 27 estaban ocupadas. En la UCI COVID-19 si permanecen ocupadas 13 camas. El oxígeno medicinal ha sido el insumo más requerido para los pacientes durante la pandemia por la COVID-19. Muchos formaban colas con su balones en las afueras de las empresas distribuidoras. Esta necesidad motivó a que la sociedad civil y la iglesia católica emprendieran una campaña para la adquisición de plantas de oxígeno.

En Junín, cuentan con plantas generadoras de oxígeno medicinal, el hospital Daniel Alcides Carrión, Domingo Olavegoya de Jauja, el hospital de Tarma, y el hospital de Pangoa, el hospital de Chanchamayo, entre otros.

Los médicos invocan a la población a no confiarse, ya que la reducción de los contagios no significa que la pandemia haya terminado. Se estima que en enero podría darse la segunda ola.