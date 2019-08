Madre de Cerrón: ​“Vladimir está más tranquilo que nosotros”

Síguenos en Facebook

“Vladimir está más tranquilo que nosotros”, dijo la doctora Bertha Rojas sobre su hijo, Vladimir Cerrón, quien no se pone a derecho luego que una jueza lo sentenciara a 4 años y 8 meses de prisión efectiva.

“Estoy en la marcha como militante de Perú Libre. Hay mucha gente porque el pueblo sabe a quién apoyar”, manifestó la señora.

“Solo pedimos justicia. No hay ninguna prueba contra Vladimir. El procurador ha dicho que él no tiene nada que ver en ese caso y sus declaraciones no han sido tomadas en cuenta por la jueza”, agregó.

En tanto, la esposa del líder de Perú Libre, Lizeth Páez, indicó que Cerrón “saldrá bien de toda esta persecusión política”.

“Mi esposo no es corrupto, solo quiere transformar el país. Tiene todo mi apoyo”, comentó.