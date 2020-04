Madre de congresista Cecilia García recibe canasta de víveres para familias pobres

Escrito por : Daniel Mitma





Según su declaración jurada para postular al Congreso, la legisladora Cecilia García tiene 4 casas, dos terrenos, ingresos por 129 mil soles, una camioneta, un automóvil, viajes al Caribe y Estados Unidos, pero su madre fue favorecida con la canasta básica familiar que entregó el gobierno del presidente Martín Vizcarra a las familias de extrema pobreza en la provincia de Concepción.

HECHO. Al menos es lo que se percibe luego de que la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo (Concepción) le entregara una canasta de víveres que deben estar destinada para las personas con menos recursos.

La parlamentaria por Lima no respondió a Correo y a través del Facebook se limitó a decir que, la municipalidad, cuya gestión es de Perú Libre, le entregó porque les dio pena: Lo único que atinó a decir la parlamentaria de Podemos fue que, su madre estaba triste y por ello le dieron: “Me contactaron los regidores (de la Municipalidad) y me comentaron que mi mami estaba observando, que no estaba en la relación, y que les dio mucha pena dejar de lado, porque es una persona mayor, y fue por eso que le dieron sus víveres”.

RECLAMOS. En otro comentario posterior, señaló que entregaría una donación mayor a la municipalidad para que puedan seguir con el reparto de los víveres. De no haberse hecho esta denuncia, no se habría conocido el hecho.

Como en diferentes lugares, la críticas en la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo ha venido teniendo cuestionamientos por la demora de la distribución. Hace unos días, la comuna anunció que denunciará a aquellos que están usando fotografías falsas para generar una mala imagen de la gestión.